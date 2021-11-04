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"الشمري" متحدثًا رسميًّا لصندوق التنمية الزراعية

في إطار العمل على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام

أصدر مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، قرارًا يقضي بتعيين حبيب بن عبدالله الشمري، متحدثًا رسميًّا باسم الصندوق.

وعَمِل "الشمري"، الذي يُعد من الكفاءات الإعلامية، مديرًا لإدارات الإعلام والنشر والعلاقات العامة لعدة جهات حكومية وخاصة، ومحاضرًا غير متفرغ في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما شارك في عدد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، وعَمِل عضوًا إعلاميًّا في عدد من اللجان الإعلامية والمؤتمرات داخل وخارج المملكة، إضافة إلى عمله مستشارًا غير متفرغًا لدى عدد من الحملات والمنظمات، كما كَتَب وعَمِل في عدد من الصحف والمجلات المحلية والخليجية والمواقع الإخبارية والقنوات التلفزيونية.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل الحصول على المعلومات الصحيحة حول عمل وأداء الصندوق وما يقدمه من برامج ومبادرات، وبما يضمن الوصول إلى تحقيق الأهداف التي يعمل عليها الصندوق.

وكان "الشمري" قد التحق بالعمل في صندوق التنمية الزراعية في شهر أبريل من العام الماضي، ويحمل درجة البكالوريوس في الصحافة والعلاقات الدولية، كما حصل على الماجستير في تخصص إدارة المؤسسات الإعلامية من جامعة ويستمنيستر البريطانية في عام 2014م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشمري" متحدثًا رسميًّا لصندوق التنمية الزراعية
سبق

أصدر مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، قرارًا يقضي بتعيين حبيب بن عبدالله الشمري، متحدثًا رسميًّا باسم الصندوق.

وعَمِل "الشمري"، الذي يُعد من الكفاءات الإعلامية، مديرًا لإدارات الإعلام والنشر والعلاقات العامة لعدة جهات حكومية وخاصة، ومحاضرًا غير متفرغ في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما شارك في عدد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، وعَمِل عضوًا إعلاميًّا في عدد من اللجان الإعلامية والمؤتمرات داخل وخارج المملكة، إضافة إلى عمله مستشارًا غير متفرغًا لدى عدد من الحملات والمنظمات، كما كَتَب وعَمِل في عدد من الصحف والمجلات المحلية والخليجية والمواقع الإخبارية والقنوات التلفزيونية.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل الحصول على المعلومات الصحيحة حول عمل وأداء الصندوق وما يقدمه من برامج ومبادرات، وبما يضمن الوصول إلى تحقيق الأهداف التي يعمل عليها الصندوق.

وكان "الشمري" قد التحق بالعمل في صندوق التنمية الزراعية في شهر أبريل من العام الماضي، ويحمل درجة البكالوريوس في الصحافة والعلاقات الدولية، كما حصل على الماجستير في تخصص إدارة المؤسسات الإعلامية من جامعة ويستمنيستر البريطانية في عام 2014م.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
01:56 PM

"الشمري" متحدثًا رسميًّا لصندوق التنمية الزراعية

في إطار العمل على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، قرارًا يقضي بتعيين حبيب بن عبدالله الشمري، متحدثًا رسميًّا باسم الصندوق.

وعَمِل "الشمري"، الذي يُعد من الكفاءات الإعلامية، مديرًا لإدارات الإعلام والنشر والعلاقات العامة لعدة جهات حكومية وخاصة، ومحاضرًا غير متفرغ في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما شارك في عدد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، وعَمِل عضوًا إعلاميًّا في عدد من اللجان الإعلامية والمؤتمرات داخل وخارج المملكة، إضافة إلى عمله مستشارًا غير متفرغًا لدى عدد من الحملات والمنظمات، كما كَتَب وعَمِل في عدد من الصحف والمجلات المحلية والخليجية والمواقع الإخبارية والقنوات التلفزيونية.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل الحصول على المعلومات الصحيحة حول عمل وأداء الصندوق وما يقدمه من برامج ومبادرات، وبما يضمن الوصول إلى تحقيق الأهداف التي يعمل عليها الصندوق.

وكان "الشمري" قد التحق بالعمل في صندوق التنمية الزراعية في شهر أبريل من العام الماضي، ويحمل درجة البكالوريوس في الصحافة والعلاقات الدولية، كما حصل على الماجستير في تخصص إدارة المؤسسات الإعلامية من جامعة ويستمنيستر البريطانية في عام 2014م.

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