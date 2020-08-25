الدولار يسجل تراجعًا عقب "اتصال ناجح" بين أمريكا والصين

وسط آمال المستثمرين بصمود علاقات البلدين التجارية

تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على خلفية أنباء تُفيد بحدوث اتصال ناجح بين الولايات المتحدة والصين.

وبالتزامن مع ذلك، ارتفع كل من الجنيه الأسترالي واليوان الصيني؛ إثر اتصال بين كبار المسؤولين التجاريين الأمريكيين والصينيين، الذي وُصف بأنه "اتصال ناجح".

وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"؛ فقد عزز ذلك ثقة المستثمرين بأن العلاقات التجارية يمكن أن تصمد بينما تسود الخلافات العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وخلال الاتصال الذي كان مقررًا بشكل أساسي يوم 15 أغسطس الجاري، تحدث الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه.

وأفادت واشنطن بأن الجانبين "يتوقعان تقدمًا"؛ في حين وصفت وزارة التجارة الصينية المحادثات بأنها "بنّاءة".

وأدت هذه الأنباء الإيجابية إلى ارتفاع الدولار الأسترالي 0.2% ليستقر عند 0.7171 دولار أمريكي، وارتفاع اليوان الصيني قليلًا ليصل إلى 6.9070.

كما أدت إلى تراجع العملة الأمريكية مقابل اليورو 0.2% إلى 1.1813 دولار، وبالنسبة ذاتها مقابل الجنيه الإسترليني إلى 1.3088 دولار.