النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
كان في منزل أحد أصدقائه بحي الشاطئ بجدة ودخل عليهما "الجاني" ثم تطوّر النقاش مع الفقيد

شرطة مكة تعلن استشهاد اللواء الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه وإصابة 5 من رجال الأمن

عقب تنبيه "الأمطار" .. "مدني مكة" تحذّر: اتبعوا الإرشادات

رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية تستمر حتى السادسة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم, عن رياح سطحية نشطة، وأمطار رعدية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة, ويشمل التنبيه محافظات: الخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة، ورنية، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عقب تنبيه "الأمطار" .. "مدني مكة" تحذّر: اتبعوا الإرشادات
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم, عن رياح سطحية نشطة، وأمطار رعدية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة, ويشمل التنبيه محافظات: الخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة، ورنية، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
10:19 AM

عقب تنبيه "الأمطار" .. "مدني مكة" تحذّر: اتبعوا الإرشادات

رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية تستمر حتى السادسة مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
444

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم, عن رياح سطحية نشطة، وأمطار رعدية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة, ويشمل التنبيه محافظات: الخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة، ورنية، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,181
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,239
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,246
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,832

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة