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رابطة الجامعات الإسلامية تعقد مؤتمراً دولياً.. الأحد المقبل

لتعزيز دورها في خدمة المجتمع.. برعاية رابطة العالم الإسلامي

تعقد رابطة الجامعات الإسلامية، الأحد المقبل، مؤتمراً دولياً افتراضياً يبحث "دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم".

وتشارك وترعى رابطة العالم الإسلامي هذا المؤتمر، مع مشاركة وزارة الأوقاف المصرية، وجامعة الأزهر، وجامعة الإسكندرية، ومعهد الاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز، والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، بالإضافة إلى مشاركة عددٍ من الوزراء وكبار العلماء ورؤساء الجامعات والمتخصصين.

وقال أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية الدكتور أسامة العبد: رئيس الرابطة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى سيفتتح المؤتمر غداً الأحد وسيناقش الدور المأمول للجامعات في خدمة المجتمع في ظل الواقع الجديد، عبر جلسات تتناول دور الجامعات في ترسيخ البنية المجتمعية وتحقيق التلاحم بين شتى مكونات المجتمع، وتعزيز القيم الثقافية والتربوية.
وأضاف "العبد": سيتم التركيز على مواجهة تحديات الهوية والإعلام الجديد، ودور الجامعات في الارتقاء بدعائم النهضة المجتمعية وتشخيص تحدياتها وعلاجها، بما في ذلك النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الطبي والإسهام في تلبية احتياجات المجتمع الطبية ولا سيما أوقات الأزمات، والدور المأمول في العمل على المشتركات الثقافية والدينية لتعزيز السلم والوئام العالمي.
وأردف: ستتم مناقشة محاور المؤتمر نقل التكنولوجيا الحديثة والفائقة وتوطينها وإنتاجها في العالم الإسلامي، وتنمية التفكير الناقد بما يعزز قدرة الشباب على تفنيد الشائعات ومواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجامعات ومؤسسات العمل والإنتاج، والأدوار الجديدة التي يجب أن تضطلع بها الجامعات في ظل تداعيات أزمة كورونا.

ويتناول المؤتمر الدور المأمول للجامعات في إحياء منظومة القيم وترسيخها في المجتمع، من خلال عدد من الجلسات وأوراق العمل التي ستبحث موضوعات القيم الإسلامية والإنسانية، وواقع القيم تشخيصاً وتطبيقاً في برامج الجامعات الإسلامية ومناهجها وأنشطتها وبحوثها، وتعزيز ثقافة مسؤولية الشباب تجاه دولهم الوطنية وسلوكهم تجاه الآخر أياً كان.

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رابطة الجامعات الإسلامية تعقد مؤتمراً دولياً.. الأحد المقبل
سبق

تعقد رابطة الجامعات الإسلامية، الأحد المقبل، مؤتمراً دولياً افتراضياً يبحث "دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم".

وتشارك وترعى رابطة العالم الإسلامي هذا المؤتمر، مع مشاركة وزارة الأوقاف المصرية، وجامعة الأزهر، وجامعة الإسكندرية، ومعهد الاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز، والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، بالإضافة إلى مشاركة عددٍ من الوزراء وكبار العلماء ورؤساء الجامعات والمتخصصين.

وقال أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية الدكتور أسامة العبد: رئيس الرابطة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى سيفتتح المؤتمر غداً الأحد وسيناقش الدور المأمول للجامعات في خدمة المجتمع في ظل الواقع الجديد، عبر جلسات تتناول دور الجامعات في ترسيخ البنية المجتمعية وتحقيق التلاحم بين شتى مكونات المجتمع، وتعزيز القيم الثقافية والتربوية.
وأضاف "العبد": سيتم التركيز على مواجهة تحديات الهوية والإعلام الجديد، ودور الجامعات في الارتقاء بدعائم النهضة المجتمعية وتشخيص تحدياتها وعلاجها، بما في ذلك النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الطبي والإسهام في تلبية احتياجات المجتمع الطبية ولا سيما أوقات الأزمات، والدور المأمول في العمل على المشتركات الثقافية والدينية لتعزيز السلم والوئام العالمي.
وأردف: ستتم مناقشة محاور المؤتمر نقل التكنولوجيا الحديثة والفائقة وتوطينها وإنتاجها في العالم الإسلامي، وتنمية التفكير الناقد بما يعزز قدرة الشباب على تفنيد الشائعات ومواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجامعات ومؤسسات العمل والإنتاج، والأدوار الجديدة التي يجب أن تضطلع بها الجامعات في ظل تداعيات أزمة كورونا.

ويتناول المؤتمر الدور المأمول للجامعات في إحياء منظومة القيم وترسيخها في المجتمع، من خلال عدد من الجلسات وأوراق العمل التي ستبحث موضوعات القيم الإسلامية والإنسانية، وواقع القيم تشخيصاً وتطبيقاً في برامج الجامعات الإسلامية ومناهجها وأنشطتها وبحوثها، وتعزيز ثقافة مسؤولية الشباب تجاه دولهم الوطنية وسلوكهم تجاه الآخر أياً كان.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
04:51 PM

رابطة الجامعات الإسلامية تعقد مؤتمراً دولياً.. الأحد المقبل

لتعزيز دورها في خدمة المجتمع.. برعاية رابطة العالم الإسلامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعقد رابطة الجامعات الإسلامية، الأحد المقبل، مؤتمراً دولياً افتراضياً يبحث "دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم".

وتشارك وترعى رابطة العالم الإسلامي هذا المؤتمر، مع مشاركة وزارة الأوقاف المصرية، وجامعة الأزهر، وجامعة الإسكندرية، ومعهد الاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز، والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، بالإضافة إلى مشاركة عددٍ من الوزراء وكبار العلماء ورؤساء الجامعات والمتخصصين.

وقال أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية الدكتور أسامة العبد: رئيس الرابطة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى سيفتتح المؤتمر غداً الأحد وسيناقش الدور المأمول للجامعات في خدمة المجتمع في ظل الواقع الجديد، عبر جلسات تتناول دور الجامعات في ترسيخ البنية المجتمعية وتحقيق التلاحم بين شتى مكونات المجتمع، وتعزيز القيم الثقافية والتربوية.
وأضاف "العبد": سيتم التركيز على مواجهة تحديات الهوية والإعلام الجديد، ودور الجامعات في الارتقاء بدعائم النهضة المجتمعية وتشخيص تحدياتها وعلاجها، بما في ذلك النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الطبي والإسهام في تلبية احتياجات المجتمع الطبية ولا سيما أوقات الأزمات، والدور المأمول في العمل على المشتركات الثقافية والدينية لتعزيز السلم والوئام العالمي.
وأردف: ستتم مناقشة محاور المؤتمر نقل التكنولوجيا الحديثة والفائقة وتوطينها وإنتاجها في العالم الإسلامي، وتنمية التفكير الناقد بما يعزز قدرة الشباب على تفنيد الشائعات ومواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجامعات ومؤسسات العمل والإنتاج، والأدوار الجديدة التي يجب أن تضطلع بها الجامعات في ظل تداعيات أزمة كورونا.

ويتناول المؤتمر الدور المأمول للجامعات في إحياء منظومة القيم وترسيخها في المجتمع، من خلال عدد من الجلسات وأوراق العمل التي ستبحث موضوعات القيم الإسلامية والإنسانية، وواقع القيم تشخيصاً وتطبيقاً في برامج الجامعات الإسلامية ومناهجها وأنشطتها وبحوثها، وتعزيز ثقافة مسؤولية الشباب تجاه دولهم الوطنية وسلوكهم تجاه الآخر أياً كان.

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