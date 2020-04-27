أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 449 إصابة. وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن الإصابتين لسائق شاحنة سجلت على الحدود، والثانية لطفل مخالط لوالدته المصابة، مبيناً في نفس الوقت شفاء 5 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 342 حالة.

لسائق وطفل.. تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الأردن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-27 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 449 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن الإصابتين لسائق شاحنة سجلت على الحدود، والثانية لطفل مخالط لوالدته المصابة، مبيناً في نفس الوقت شفاء 5 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 342 حالة.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 07:23 PM

لسائق وطفل.. تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الأردن وزير الصحة الأردني: ارتفع عدد حالات الشفاء بالبلاد إلى 342 حالة





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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 449 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن الإصابتين لسائق شاحنة سجلت على الحدود، والثانية لطفل مخالط لوالدته المصابة، مبيناً في نفس الوقت شفاء 5 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 342 حالة.