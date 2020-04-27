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لسائق وطفل.. تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الأردن

وزير الصحة الأردني: ارتفع عدد حالات الشفاء بالبلاد إلى 342 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 449 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن الإصابتين لسائق شاحنة سجلت على الحدود، والثانية لطفل مخالط لوالدته المصابة، مبيناً في نفس الوقت شفاء 5 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 342 حالة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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لسائق وطفل.. تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الأردن
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 449 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن الإصابتين لسائق شاحنة سجلت على الحدود، والثانية لطفل مخالط لوالدته المصابة، مبيناً في نفس الوقت شفاء 5 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 342 حالة.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
07:23 PM

لسائق وطفل.. تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الأردن

وزير الصحة الأردني: ارتفع عدد حالات الشفاء بالبلاد إلى 342 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 449 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن الإصابتين لسائق شاحنة سجلت على الحدود، والثانية لطفل مخالط لوالدته المصابة، مبيناً في نفس الوقت شفاء 5 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 342 حالة.

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