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أنباء عن انقلاب في السودان للسيطرة على الحكم والتلفزيون الرسمي يؤكّد

وسط دعوات للجماهير للتصدّي لها والدفاع عن البلاد وحماية الانتقال

أعلنت وسائل إعلام سودانية صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية تحاول الآن السيطرة على الأوضاع في البلاد.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في "فيسبوك"، السودانيين، إلى الخروج والدفاع عن البلاد وحماية الانتقال.

وقال التلفزيون الرسمي السوداني، أن هناك محاولة انقلابية فاشلة وندعو الجماهير للتصدّي لها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أنباء عن انقلاب في السودان للسيطرة على الحكم والتلفزيون الرسمي يؤكّد
سبق

أعلنت وسائل إعلام سودانية صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية تحاول الآن السيطرة على الأوضاع في البلاد.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في "فيسبوك"، السودانيين، إلى الخروج والدفاع عن البلاد وحماية الانتقال.

وقال التلفزيون الرسمي السوداني، أن هناك محاولة انقلابية فاشلة وندعو الجماهير للتصدّي لها.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
09:30 AM

أنباء عن انقلاب في السودان للسيطرة على الحكم والتلفزيون الرسمي يؤكّد

وسط دعوات للجماهير للتصدّي لها والدفاع عن البلاد وحماية الانتقال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,853

أعلنت وسائل إعلام سودانية صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية تحاول الآن السيطرة على الأوضاع في البلاد.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في "فيسبوك"، السودانيين، إلى الخروج والدفاع عن البلاد وحماية الانتقال.

وقال التلفزيون الرسمي السوداني، أن هناك محاولة انقلابية فاشلة وندعو الجماهير للتصدّي لها.

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