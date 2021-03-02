"ارتقاء" توقع اتفاقية مع "عمل الدمام" لإعادة تدوير أجهزة الحاسب الآلي

"المقبل" ثمن دور الجمعية في خدمة الطلاب منذ بداية التعليم عن بعد

وقّعت الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية "ارتقاء"، مساء أمس، مذكرة تفاهم مع مكتب العمل بالدمام، وذلك بمقر فرع الوزارة، وذلك بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل.

وتفصيلًا: مثّل جمعية "ارتقاء" في توقيع المذكرة، صالح القوم المدير التنفيذي للجمعية، ومثّل الطرف الثاني عمير الزهراني مدير مكتب العمل بالدمام.

ومن جهته أكد "المقبل" أن "ارتقاء" من الجمعيات الخيرية التي تفخر بها المنطقة الشرقية تحت توجيه أمير المنطقة الشرقية ونائبه حفظهما الله، كما ثمن الدور الذي تقوم به "ارتقاء" منذ بداية التعليم عن بعد من خلال توفير أجهزة الحاسب لأبنائنا الطلاب في كافة أنحاء بلدنا الحبيب.

وذكر "الزهراني" أن توقيع الاتفاقية مع "ارتقاء" هي مساهمة ومبادرة من مكتب العمل بالدمام في عملية التعليم عن بعد؛ إيمانًا بالدور الذي تقوم به الجمعية، داعياً أن تكون هذه الشراكة دافعاً لشراكات مع كافة مكاتب العمل في المملكة.

وبدروه أوضح "القوم" أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار خطط الجمعية الإستراتيجية لتعزيز الشراكة مع كافة القطاعات الحكومية، مضيفًا أن: "المذكرة تركز على تعزيز أهمية إعادة تأهيل وتدوير أجهزة الحاسب الآلي، ودور الجمعية في الحفاظ على البيئة، وتشجيع التبرع بالأجهزة بصفة دائمة، مؤكداً أن الشراكات هي تفعيل للحراك المجتمعي الذي يساهم في تحقيق الأهداف.

يذكر أن جمعية ارتقاء هي إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع.

