جهود كبيرة لمستشفى الأفلاج لمواجهة كورونا من الطوارئ إلى التنويم

"آل شريد" يشدد على ضرورة التقيد بكل الإجراءات الاحترازية

يبذل مستشفى الأفلاج العام، جهودًا كبيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، عبر سلسلة من الإجراءات، تبدأ باستقبال المريض لحظة دخوله قسم الطوارئ حتى يتم تنويمه.

كما تبث إدارة العلاقات العامة والتثقيف الصحي برئاسة فهد آل ظافر، رسائل توعوية وتثقيفية، ومقاطع فيديو بشكل دوري عبر منصات المستشفى على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن العديد من التعليمات والتوجيهات للمجتمع تحاكي كيفية التصدي لهذه الجائحة.

"سبق" التقت بمدير المستشفى، إبراهيم بن سحمان آل شريد، اليوم الأحد، وقال إن مستشفى الأفلاج، يسخر جهوده للتعامل مع أي حالة، لا قدر الله، تبدأ من استقبال المريض وعزله فورًا في قسم الطوارئ وتقديم الإجراءات الصحية وفق الحالة.

ونبه "آل شريد" المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والتعليمات وتطبيق التباعد الاجتماعي للتصدي لهذه الجائحة حفاظًا على سلامة الجميع.

من جهته، ذكر المدير الطبي بمستشفى الأفلاج، محمد الصاوي، بعض الإجراءات التي يطبقها المستشفى لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قائلاً: "جميع الحالات التي تصل لقسم الطوارئ تفرز في قسم الفرز البصري بالطوارئ، ولا يسمح بدخول القسم إلا مرضى الطوارئ فقط، حيث يوجد في المدخل حراس أمن بجانب الطاقم الطبي، وعليه يتم تقييم الحالات التي تدخل القسم عن طريق نموذج الفحص البصري، ويفحص الكادر الطبي المدرب المرضى ويدون كل البيانات والمعلومات والتأكد من الأعراض التنفسية وارتفاع درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن مستلزمات مكافحة العدوى متوفرة بجميع أقسام المستشفى.

وتابع: "هناك غرفة عزل خاصة بقسم الطوارئ يتم توجيه المرضى المشتبه بهم عند الفرز لهذه الغرفة مباشرة، وعليه يقوم الطبيب بتقييم حالة المريض وعمل الأشعة داخل الغرفة له من خلال أجهزة الأشعة المتنقلة، حيث لا يتم توجيه أي مريض مشتبه فيه إلى قسم الأشعة".

ولفت إلى أن أي مريض مشتبه فيه لا يخالط أي مراجع أو مريض بالمستشفى، حيث يتم تصعيد الحالات المشتبه بها فورًا من قسم الطوارئ إلى غرف العزل بقسم التنويم أو العناية المركزة، حسب حالة المريض.

وقال: تنشر التعليمات التوعوية والتثقيفية بالمستشفى وعبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولوحات إرشادية على طرقات المحافظة والأماكن العامة للتصدي لهذه الجائحة.

وأضاف: "يتم تدريب الطاقم الطبي والإداري على طرق الحماية ووسائل مكافحة العدوى والتعامل مع المرضى الوافدين للمستشفى، وتدريب العاملين وبصفة مستمرة على تحديثات وزارة الصحة الخاصة بالاشتباه في حالات كورونا وكيفية التعامل معها وبروتكولات العلاج الخاصة بها وتدريب الطاقم الطبي على أخذ العينات بصفة دورية".

وتابع: "يتوفر بالمستشفى جميع التحاليل التي تسبق تحاليل فيروس كورونا، وكذلك جميع الأشعات الخاصة بتشخيص المريض ويتم إرسال فحص المكروب "كوفيد ـ 19" إلى المختبر الإقليمي بالرياض وتظهر النتيجة خلال 24".

واختتم: "كل الأقسام بالمستشفى بها غرف عزل يتم تنوم المريض بها حسب حالته الصحية، وجميع الأدوية الموجودة في بروتوكول وزارة الصحة للتعامل مع حالات الإصابة بكورونا متوفرة".