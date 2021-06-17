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"النقل" تواصل أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة

يتضمن 4 حارات في كل اتجاه.. يبلغ طوله (72) كيلومترًا

تستكمل وزارة النقل حاليا أعمال تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر، الذي يتضمن أربع حارات في كل اتجاه، ويبلغ طوله (72) كيلومترًا.

ويهدف المشروع، الذي تتسارع فيه الخُطا، إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر سنوياً، كما يخدم مناطق وأحياء سكنية جديدة، ويختصر هذا الطريق زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرمة بمقدار 35 دقيقة، كما يربط الطريق مطار الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة بشكل مباشر، مما يسهم في تسهيل عملية انتقال المعتمرين والحجاج من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة، كما يسهم المشروع في تقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية، وخاصة طريق الحرمين السريع.

وبلغت نسبة إنجاز المشروع في مرحلته الأولى 53%، في حين وصلت النسبة المنجزة خلال المرحلة الثانية 72%، فيما تم إنجاز 78% من أعمال المرحلة الثالثة.

ويأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على طرق المملكة كافة، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة؛ حيث تؤكد وزارة النقل عزمها على تنفيذ جميع مشاريعها التنموية الرامية لخدمة المنطقة، كما تعمل وزارة النقل -بالتكامل مع جميع الجهات الحكومية- على تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث تعدّ وزارة النقل من القطاعات المهمة والحيوية المسهمة في تحقيق مستهدفات هذا البرنامج، نظراً لدورها المهم والمحوري في إنجاز كل الأهداف والمشاريع الوطنية التنموية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل" تواصل أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة
سبق

تستكمل وزارة النقل حاليا أعمال تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر، الذي يتضمن أربع حارات في كل اتجاه، ويبلغ طوله (72) كيلومترًا.

ويهدف المشروع، الذي تتسارع فيه الخُطا، إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر سنوياً، كما يخدم مناطق وأحياء سكنية جديدة، ويختصر هذا الطريق زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرمة بمقدار 35 دقيقة، كما يربط الطريق مطار الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة بشكل مباشر، مما يسهم في تسهيل عملية انتقال المعتمرين والحجاج من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة، كما يسهم المشروع في تقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية، وخاصة طريق الحرمين السريع.

وبلغت نسبة إنجاز المشروع في مرحلته الأولى 53%، في حين وصلت النسبة المنجزة خلال المرحلة الثانية 72%، فيما تم إنجاز 78% من أعمال المرحلة الثالثة.

ويأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على طرق المملكة كافة، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة؛ حيث تؤكد وزارة النقل عزمها على تنفيذ جميع مشاريعها التنموية الرامية لخدمة المنطقة، كما تعمل وزارة النقل -بالتكامل مع جميع الجهات الحكومية- على تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث تعدّ وزارة النقل من القطاعات المهمة والحيوية المسهمة في تحقيق مستهدفات هذا البرنامج، نظراً لدورها المهم والمحوري في إنجاز كل الأهداف والمشاريع الوطنية التنموية.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
04:29 PM

"النقل" تواصل أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة

يتضمن 4 حارات في كل اتجاه.. يبلغ طوله (72) كيلومترًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
21,965

تستكمل وزارة النقل حاليا أعمال تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر، الذي يتضمن أربع حارات في كل اتجاه، ويبلغ طوله (72) كيلومترًا.

ويهدف المشروع، الذي تتسارع فيه الخُطا، إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر سنوياً، كما يخدم مناطق وأحياء سكنية جديدة، ويختصر هذا الطريق زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرمة بمقدار 35 دقيقة، كما يربط الطريق مطار الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة بشكل مباشر، مما يسهم في تسهيل عملية انتقال المعتمرين والحجاج من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة، كما يسهم المشروع في تقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية، وخاصة طريق الحرمين السريع.

وبلغت نسبة إنجاز المشروع في مرحلته الأولى 53%، في حين وصلت النسبة المنجزة خلال المرحلة الثانية 72%، فيما تم إنجاز 78% من أعمال المرحلة الثالثة.

ويأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على طرق المملكة كافة، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة؛ حيث تؤكد وزارة النقل عزمها على تنفيذ جميع مشاريعها التنموية الرامية لخدمة المنطقة، كما تعمل وزارة النقل -بالتكامل مع جميع الجهات الحكومية- على تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث تعدّ وزارة النقل من القطاعات المهمة والحيوية المسهمة في تحقيق مستهدفات هذا البرنامج، نظراً لدورها المهم والمحوري في إنجاز كل الأهداف والمشاريع الوطنية التنموية.

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