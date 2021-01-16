نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.33%
بلغ سعر مزيج برنت 64.21 دولاراً أمريكياً للبرميل
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.21 بنساً أو بنسبة 0.33 % إلى 64.21 دولاراً أمريكياً.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.21 بنساً أو نسبة 0.36 % إلى 58.02 دولاراً أمريكياً.
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نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.33%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-01-16
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.21 بنساً أو بنسبة 0.33 % إلى 64.21 دولاراً أمريكياً.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.21 بنساً أو نسبة 0.36 % إلى 58.02 دولاراً أمريكياً.
16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
01:24 PM
نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.33%
بلغ سعر مزيج برنت 64.21 دولاراً أمريكياً للبرميل
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.21 بنساً أو بنسبة 0.33 % إلى 64.21 دولاراً أمريكياً.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.21 بنساً أو نسبة 0.36 % إلى 58.02 دولاراً أمريكياً.