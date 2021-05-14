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كورونا في 24 ساعة.. اليابان تسجّل 5095 إصابة جديدة و1452 حالة بالامارات

سجلت اليابان خلال الـ24 الساعة الماضية، 5095 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و88 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 668541 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 11307 وفيات.

الإمارات

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية 1452 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 543610 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1626 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1422 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 523778 حالة.

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كورونا في 24 ساعة.. اليابان تسجّل 5095 إصابة جديدة و1452 حالة بالامارات
سبق

سجلت اليابان خلال الـ24 الساعة الماضية، 5095 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و88 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 668541 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 11307 وفيات.

الإمارات

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية 1452 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 543610 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1626 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1422 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 523778 حالة.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
02:20 PM

كورونا في 24 ساعة.. اليابان تسجّل 5095 إصابة جديدة و1452 حالة بالامارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت اليابان خلال الـ24 الساعة الماضية، 5095 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و88 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 668541 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 11307 وفيات.

الإمارات

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية 1452 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 543610 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1626 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1422 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 523778 حالة.

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