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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

25 ألف شهادة بقاء بالمنزل.. 200 ذبيحة و150 سلة لأسر "شرائع مكة" المحتاجة

جهود لمركز الحي وُزّع عبرها 400 عبوة تمر و250 وجبة ساخنة بتعاون الشركاء

وزّع مركز حي الشرائع بمكة المكرمة، 150 سلة غذائية على الأسر المحتاجة، بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة ودار الخير الأهلية ومركز حي المعابدة وجمعية إحسان بمكة المكرمة.

فيما جمع المركز، بيانات 2400 أسرة؛ تمهيدًا لمدّ يد العون والمساعدة بالتنسيق مع بعض الجهات القائمة على تقديم المساعدات للأسر المحتاجة والمتأثرة خلال فترة منع التجول بسبب فيروس كورونا.

كما أجرى مركز حي الشرائع اتصالًا بأكثر من 800 أسرة لبعث الطمأنينة وإشعار أهل الحي بوقفة المركز وتعاونه مع كل من يحتاج مد يد العون والتخفيف من أي ضغوطات تواجههم أثناء الحجر المنزلي.

يأتي ذلك في إطار مهام ومسؤوليات المركز لتفقد أحوال أهل الحي والسؤال عنهم ومعرفة احتياجاتهم؛ وذلك بمشاركة نادي النشامى التطوعي؛ من خلال الفريق التطوعي الذي قام بتوزيع عدد كبير من السلال الغذائية على الأسر المحتاجة.

وقدّم مركز الحي 12 كتيبات، بين كتيبات صحية وأخرى توعوية واجتماعية وثقافية وإرشادية، كما قام بتوزيع 400 عبوة من التمر و250 وجبة ساخنة، بالشراكة مع جمعية البر بالشرائع ومطاعم الطازج، بالإضافة إلى توزيع 200 ذبيحة بالشراكة مع وقف القالحين ومركز حي العسيلة ومطاعم البردوني، كما تم طبع 25 ألف شهادة التزام بمسؤولية البقاء في المنزل.

وشارك 25 متطوعًا مع اللجان الصحية في بعض المهام، وبلغ عدد المستفيدين من خلال مركز الحي 26725 مستفيدًا؛ فيما بلغ عدد المتطوعين من خلال المركز 60 متطوعًا.

ويواصل مركز حي الشرائع جهوده ورسالته وشراكاته مع الجهات الخيرية لمساعدة كل الأسر المحتاجة.

مكة المكرمة مركز حي الشرائع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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25 ألف شهادة بقاء بالمنزل.. 200 ذبيحة و150 سلة لأسر "شرائع مكة" المحتاجة
سبق

وزّع مركز حي الشرائع بمكة المكرمة، 150 سلة غذائية على الأسر المحتاجة، بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة ودار الخير الأهلية ومركز حي المعابدة وجمعية إحسان بمكة المكرمة.

فيما جمع المركز، بيانات 2400 أسرة؛ تمهيدًا لمدّ يد العون والمساعدة بالتنسيق مع بعض الجهات القائمة على تقديم المساعدات للأسر المحتاجة والمتأثرة خلال فترة منع التجول بسبب فيروس كورونا.

كما أجرى مركز حي الشرائع اتصالًا بأكثر من 800 أسرة لبعث الطمأنينة وإشعار أهل الحي بوقفة المركز وتعاونه مع كل من يحتاج مد يد العون والتخفيف من أي ضغوطات تواجههم أثناء الحجر المنزلي.

يأتي ذلك في إطار مهام ومسؤوليات المركز لتفقد أحوال أهل الحي والسؤال عنهم ومعرفة احتياجاتهم؛ وذلك بمشاركة نادي النشامى التطوعي؛ من خلال الفريق التطوعي الذي قام بتوزيع عدد كبير من السلال الغذائية على الأسر المحتاجة.

وقدّم مركز الحي 12 كتيبات، بين كتيبات صحية وأخرى توعوية واجتماعية وثقافية وإرشادية، كما قام بتوزيع 400 عبوة من التمر و250 وجبة ساخنة، بالشراكة مع جمعية البر بالشرائع ومطاعم الطازج، بالإضافة إلى توزيع 200 ذبيحة بالشراكة مع وقف القالحين ومركز حي العسيلة ومطاعم البردوني، كما تم طبع 25 ألف شهادة التزام بمسؤولية البقاء في المنزل.

وشارك 25 متطوعًا مع اللجان الصحية في بعض المهام، وبلغ عدد المستفيدين من خلال مركز الحي 26725 مستفيدًا؛ فيما بلغ عدد المتطوعين من خلال المركز 60 متطوعًا.

ويواصل مركز حي الشرائع جهوده ورسالته وشراكاته مع الجهات الخيرية لمساعدة كل الأسر المحتاجة.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
02:57 PM

25 ألف شهادة بقاء بالمنزل.. 200 ذبيحة و150 سلة لأسر "شرائع مكة" المحتاجة

جهود لمركز الحي وُزّع عبرها 400 عبوة تمر و250 وجبة ساخنة بتعاون الشركاء

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وزّع مركز حي الشرائع بمكة المكرمة، 150 سلة غذائية على الأسر المحتاجة، بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة ودار الخير الأهلية ومركز حي المعابدة وجمعية إحسان بمكة المكرمة.

فيما جمع المركز، بيانات 2400 أسرة؛ تمهيدًا لمدّ يد العون والمساعدة بالتنسيق مع بعض الجهات القائمة على تقديم المساعدات للأسر المحتاجة والمتأثرة خلال فترة منع التجول بسبب فيروس كورونا.

كما أجرى مركز حي الشرائع اتصالًا بأكثر من 800 أسرة لبعث الطمأنينة وإشعار أهل الحي بوقفة المركز وتعاونه مع كل من يحتاج مد يد العون والتخفيف من أي ضغوطات تواجههم أثناء الحجر المنزلي.

يأتي ذلك في إطار مهام ومسؤوليات المركز لتفقد أحوال أهل الحي والسؤال عنهم ومعرفة احتياجاتهم؛ وذلك بمشاركة نادي النشامى التطوعي؛ من خلال الفريق التطوعي الذي قام بتوزيع عدد كبير من السلال الغذائية على الأسر المحتاجة.

وقدّم مركز الحي 12 كتيبات، بين كتيبات صحية وأخرى توعوية واجتماعية وثقافية وإرشادية، كما قام بتوزيع 400 عبوة من التمر و250 وجبة ساخنة، بالشراكة مع جمعية البر بالشرائع ومطاعم الطازج، بالإضافة إلى توزيع 200 ذبيحة بالشراكة مع وقف القالحين ومركز حي العسيلة ومطاعم البردوني، كما تم طبع 25 ألف شهادة التزام بمسؤولية البقاء في المنزل.

وشارك 25 متطوعًا مع اللجان الصحية في بعض المهام، وبلغ عدد المستفيدين من خلال مركز الحي 26725 مستفيدًا؛ فيما بلغ عدد المتطوعين من خلال المركز 60 متطوعًا.

ويواصل مركز حي الشرائع جهوده ورسالته وشراكاته مع الجهات الخيرية لمساعدة كل الأسر المحتاجة.

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