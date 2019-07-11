سيارة ملغومة تقتل 11 مدنياً في مدينة سورية خاضعة لسيطرة تركيا

أصابت كثيرين بعضهم جراحه بالغة

قتل 11 مدنيًا وأصيب آخرون اليوم (الخميس) في انفجار سيارة ملغومة في مدينة عفرين السورية التي انتزعت جماعات معارضة مدعومة من تركيا السيطرة عليها من مقاتلين أكراد العام الماضي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الانفجار وقع عند مدخل المدينة وأسفر عن مقتل مدنيين بينهم أطفال، وفقاً لـ"رويترز".



ولم يحدد المرصد عدد المصابين غير أنه أشار إلى أنهم كثيرين وبعضهم أصيب بجروح بالغة.



وتقع عفرين شمالي حلب بالقرب من الحدود التركية، وكانت خاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية حتى العام الماضي عندما انتزع مقاتلو المعارضة السيطرة عليها وعلى المنطقة الريفية المحيطة بها في هجوم دعمته تركيا.