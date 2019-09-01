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حياة "فيصل بن عبدالعزيز" المبكرة.. "ولد ملكًا" في دور العرض 26 سبتمبر

فيلم عالمي بإنتاج مشترك مع إنجلترا وإسبانيا وتم تصويره بين الرياض ولندن

أعلن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عن موعد عرض الفيلم العالمي "ولد ملكًا" (Born A King)، بدءًا من يوم الخميس 26 سبتمبر 2019م، في صالات السينما في المملكة ودول الخليج العربي.

ويتناول الفيلم زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- إلى بريطانيا عام 1919م، وهو إنتاج مشترك بين المملكة وإنجلترا وإسبانيا، وتم تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج الإسباني الحائز على جائزة الأوسكار "أندريس غوميز".

ويتحدث الفيلم التاريخي السعودي عن حياة الملك فيصل المبكرة منذ ولادته في عام 1906م إلى عودته من إنجلترا في عام 1920م، ويصف أول رحلة دبلوماسية مهمة لمواطن سعودي إلى الديوان الملكي البريطاني؛ حيث هناك كان على الأمير فيصل الشاب -البالغ من العمر 13 عامًا- أن يلتقي مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورانس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.

وستقوم شركة "وكس سينما" بعرض الفيلم في صالاتها في المملكة، إضافة إلى توزيع الفيلم بالتعاون مع شركات السينما الأخرى في المملكة وفي دول الخليج العربي؛ حيث تعد "وكس سينما" المشغّل الأكبر لدور السينما في الشرق الأوسط، وأحد أوائل المشغلين الحاصلين على رخصة تشغيل دور السينما في السعودية، وتقدم تجربة سينما عالمية المستوى، شاملة ومتطورة في المملكة عبر صالاتها في مدن الرياض وجدة والدمام.

يُذكر أن الفيلم من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري من المملكة، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من الممثلين: (هيرميوني كورفيلد التي مثّلت شخصية الأميرة ماري، إد سكرين الذي مثّل شخصية فيلبي، إضافة إلى الطفل عبدالله علي الذي مثّل شخصية الفيصل، والممثل السعودي راكان عبدالواحد الذي مثّل شخصية الملك عبدالعزيز، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 شابًّا سعوديًّا في الفيلم).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حياة "فيصل بن عبدالعزيز" المبكرة.. "ولد ملكًا" في دور العرض 26 سبتمبر
سبق

أعلن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عن موعد عرض الفيلم العالمي "ولد ملكًا" (Born A King)، بدءًا من يوم الخميس 26 سبتمبر 2019م، في صالات السينما في المملكة ودول الخليج العربي.

ويتناول الفيلم زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- إلى بريطانيا عام 1919م، وهو إنتاج مشترك بين المملكة وإنجلترا وإسبانيا، وتم تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج الإسباني الحائز على جائزة الأوسكار "أندريس غوميز".

ويتحدث الفيلم التاريخي السعودي عن حياة الملك فيصل المبكرة منذ ولادته في عام 1906م إلى عودته من إنجلترا في عام 1920م، ويصف أول رحلة دبلوماسية مهمة لمواطن سعودي إلى الديوان الملكي البريطاني؛ حيث هناك كان على الأمير فيصل الشاب -البالغ من العمر 13 عامًا- أن يلتقي مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورانس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.

وستقوم شركة "وكس سينما" بعرض الفيلم في صالاتها في المملكة، إضافة إلى توزيع الفيلم بالتعاون مع شركات السينما الأخرى في المملكة وفي دول الخليج العربي؛ حيث تعد "وكس سينما" المشغّل الأكبر لدور السينما في الشرق الأوسط، وأحد أوائل المشغلين الحاصلين على رخصة تشغيل دور السينما في السعودية، وتقدم تجربة سينما عالمية المستوى، شاملة ومتطورة في المملكة عبر صالاتها في مدن الرياض وجدة والدمام.

يُذكر أن الفيلم من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري من المملكة، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من الممثلين: (هيرميوني كورفيلد التي مثّلت شخصية الأميرة ماري، إد سكرين الذي مثّل شخصية فيلبي، إضافة إلى الطفل عبدالله علي الذي مثّل شخصية الفيصل، والممثل السعودي راكان عبدالواحد الذي مثّل شخصية الملك عبدالعزيز، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 شابًّا سعوديًّا في الفيلم).

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
02:01 PM

حياة "فيصل بن عبدالعزيز" المبكرة.. "ولد ملكًا" في دور العرض 26 سبتمبر

فيلم عالمي بإنتاج مشترك مع إنجلترا وإسبانيا وتم تصويره بين الرياض ولندن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عن موعد عرض الفيلم العالمي "ولد ملكًا" (Born A King)، بدءًا من يوم الخميس 26 سبتمبر 2019م، في صالات السينما في المملكة ودول الخليج العربي.

ويتناول الفيلم زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- إلى بريطانيا عام 1919م، وهو إنتاج مشترك بين المملكة وإنجلترا وإسبانيا، وتم تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج الإسباني الحائز على جائزة الأوسكار "أندريس غوميز".

ويتحدث الفيلم التاريخي السعودي عن حياة الملك فيصل المبكرة منذ ولادته في عام 1906م إلى عودته من إنجلترا في عام 1920م، ويصف أول رحلة دبلوماسية مهمة لمواطن سعودي إلى الديوان الملكي البريطاني؛ حيث هناك كان على الأمير فيصل الشاب -البالغ من العمر 13 عامًا- أن يلتقي مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورانس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.

وستقوم شركة "وكس سينما" بعرض الفيلم في صالاتها في المملكة، إضافة إلى توزيع الفيلم بالتعاون مع شركات السينما الأخرى في المملكة وفي دول الخليج العربي؛ حيث تعد "وكس سينما" المشغّل الأكبر لدور السينما في الشرق الأوسط، وأحد أوائل المشغلين الحاصلين على رخصة تشغيل دور السينما في السعودية، وتقدم تجربة سينما عالمية المستوى، شاملة ومتطورة في المملكة عبر صالاتها في مدن الرياض وجدة والدمام.

يُذكر أن الفيلم من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري من المملكة، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من الممثلين: (هيرميوني كورفيلد التي مثّلت شخصية الأميرة ماري، إد سكرين الذي مثّل شخصية فيلبي، إضافة إلى الطفل عبدالله علي الذي مثّل شخصية الفيصل، والممثل السعودي راكان عبدالواحد الذي مثّل شخصية الملك عبدالعزيز، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 شابًّا سعوديًّا في الفيلم).

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