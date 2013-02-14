مكة.. إزالة قوز النكاسة تستهدف 4 آلاف عقار بمساحة 680 ألف م2

تستمر 10 أسابيع.. و5 مراحل للتطوير بينها عمليات التعويض وفق اللائحة

أكد ‏المتحدث الرسمي باسم معالجة ‏الأحياء العشوائية بمكة المكرّمة، الدكتور أمجد مغربي، أن ‏أعمال الإزالة تسير حتى الآن بنسق أعلى ‏من المستهدف منها، ‏وكانت المرحلة الثانية المستهدف منها 680 ‏عقاراً تقريباً ‏المفترض أن تنتهي في 10 أسابيع لكن نحن حالياً في اليوم 13 وانتهينا من ثلثي هذه المرحلة، ولله الحمد.

وأضاف مغربي، في حديثه لنشرة الرابعة بقناة العربية، هناك خمس مراحل في تطوير قوز النكاسة ونحن الآن في إطار المرحلة الثانية، وبإذن الله، ننتهي منها في الأسابيع القليلة وقبل المخطط له والانطلاق لبقية المراحل الثلاث الأخرى التي تستهدف كامل العقارات البالغ عددها 4 آلاف عقار بمساحة إجمالية 680 ألف متر مربع.

وتابع هناك ‏برنامج زمني لأعمال التطوير يبدأ بأعمال الإزالة ثم البنية التحتية والتطوير الكامل لهذه المنطقة ولا يتجاوز 4 أشهر، بإذن الله، ونحن بصدد تطوير هذه المنطقة تطويراً شاملاً وتتم إزالة كامل المباني وبناء مناطق ذات أسس ترتقي لجودة الحياة ورؤية 2030 ومستهدفات التنمية في مكة المكرّمة سواء لسكانها أو زوّارها والمعتمرين والحجاج وقاطنيها من غير أهلها.

وأردف مغربي، أن عمليات التعويض تأتي كمرحلة من ضمن مراحل الهدم والإزالة وفق اللائحة، وسيكون هناك تعامل واضح للسكان المواطنين أو غير المواطنين.