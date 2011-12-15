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الندوة العالمية تقيم مسابقة قرآنية لأبناء الأقلية المسلمة في البرازيل

ضمن فعاليات عدة لصقل معارفهم وتحفيزهم

أقام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البرازيل، مسابقة قرآنية لأبناء الأقلية المسلمة من طلاب المدارس الحكومية بداية من رياض الأطفال وحتى الصف التاسع ممن تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عامًا.

وتم تكريم المشاركين من الطلاب ومعلميهم وتوزيع الحلوى والجوائز المالية للفائزين، كما أقيمت مسابقة ثقافية لتحفيز الطلاب على الإلمام بالمعلومات العامة التي تصقل معارفهم.

وفي كلمته للمشاركين حث مدير مكتب الندوة علي عبدوني على حفظ القرآن الكريم والعناية بتدبر آياته، وشكر المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على دعمها لهذه البرامج التي تحتاجها الأقليات المسلمة وتربط وعي الناشئة بالقرآن الكريم حفظًا وتعليمًا وسلوكًا.

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الندوة العالمية تقيم مسابقة قرآنية لأبناء الأقلية المسلمة في البرازيل
سبق

أقام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البرازيل، مسابقة قرآنية لأبناء الأقلية المسلمة من طلاب المدارس الحكومية بداية من رياض الأطفال وحتى الصف التاسع ممن تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عامًا.

وتم تكريم المشاركين من الطلاب ومعلميهم وتوزيع الحلوى والجوائز المالية للفائزين، كما أقيمت مسابقة ثقافية لتحفيز الطلاب على الإلمام بالمعلومات العامة التي تصقل معارفهم.

وفي كلمته للمشاركين حث مدير مكتب الندوة علي عبدوني على حفظ القرآن الكريم والعناية بتدبر آياته، وشكر المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على دعمها لهذه البرامج التي تحتاجها الأقليات المسلمة وتربط وعي الناشئة بالقرآن الكريم حفظًا وتعليمًا وسلوكًا.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
04:35 PM

الندوة العالمية تقيم مسابقة قرآنية لأبناء الأقلية المسلمة في البرازيل

ضمن فعاليات عدة لصقل معارفهم وتحفيزهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البرازيل، مسابقة قرآنية لأبناء الأقلية المسلمة من طلاب المدارس الحكومية بداية من رياض الأطفال وحتى الصف التاسع ممن تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عامًا.

وتم تكريم المشاركين من الطلاب ومعلميهم وتوزيع الحلوى والجوائز المالية للفائزين، كما أقيمت مسابقة ثقافية لتحفيز الطلاب على الإلمام بالمعلومات العامة التي تصقل معارفهم.

وفي كلمته للمشاركين حث مدير مكتب الندوة علي عبدوني على حفظ القرآن الكريم والعناية بتدبر آياته، وشكر المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على دعمها لهذه البرامج التي تحتاجها الأقليات المسلمة وتربط وعي الناشئة بالقرآن الكريم حفظًا وتعليمًا وسلوكًا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,552
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,749
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,472
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,412

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