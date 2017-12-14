بعد إصلاحه بجهود ذاتية.. "بلدية الداير": سيتم صيانة طريق الشارة لاحقاً

لم تحدد توقيت آخر صيانة نفذتها.. والأهالي: واقع طرق الحي مؤسف

أكدت بلدية محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان، أنه تم إدراج صيانة طريق الشارة ضمن مشاريع الصيانة حيث ستقوم البلدية بصيانة طريق الشارة ضمن عملية صيانة طرق الداير.

وتفصيلاً، جاء ذلك في رد البلدية على خبر "سبق" الذي تناول صيانة جانب من الطريق عبر مجهودات الأهالي الشخصية مؤخراً وكان عنوانه "تضررت فشمروا عن سواعدهم وطالبوا البلدية بالقيام بواجبها الغائب، شاهد.. مواطنون بجازان يصلحون طرق حيهم على حسابهم الشخصي!".

وأفادت البلدية بأنها قامت بعمل صيانة لطرق حي الشارة منها عمل صيانة طريق مدرسة الشارة وذلك بعمل توسعة وإسفلت للطريق مع عمل جدار حجري بمساحة تزيد عن 160 م2 وإسفلت بمصدات خرسانية (نيوجرسي) بطول يزيد عن 140 م ( دون أن تحدد متى كان ذلك).

وتابعت البلدية: قمنا بسفلتة وإنارة طريق الشهيد جابر صالح المالكي وطرق أخرى فرعية بحي الشارة بمساحة تزيد عن 6000م2 كما أنه تم إدراج صيانة طريق الشارة ضمن مشاريع الصيانة حيث ستقوم البلدية بصيانة طريق الشارة ضمن عملية صيانة طرق الداير.

ومن جهتهم، أكد أهالي حي الشارة أن واقع طرق الحي مؤسف ويفترض وجود حلول لمختلف طرق الحي حتى لا نحتاج لتكرار جهودنا الذاتية.