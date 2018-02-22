أمير القصيم يرعى حفل "جائزة السديري للتفوق العلمي"

كرّم ٦٧ فائزاً وفائزة.. بحضور مدير عام التعليم بالرياض

رعى أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، في مزرعة الخالدية بمحافظة الغاط، الحفل السنوي لجائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي بسدير لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات المتميزين بمحافظات الغاط والمجمعة والزلفي .

وكان في استقباله عند وصوله مقر الحفل، الأمير فهد بن خالد السديري والأمير تركي بن خالد السديري وسعد بن ناصر السديري ومحافظ الغاط عبدالله بن ناصر السديري وأفراد أسرة السديري ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ومدير عام التعليم بمنطقة القصيم عبدالله الركيان ومديري التعليم في محافظات الغاط والزلفي والمجمعة.

وفي البداية، تلا الطالب حسان البدر من تعليم الزلفي، آيات من الذكر الحكيم، ثم قدّم مذيع الحفل مشرف النشاط بتعليم الرياض عبدالله الفارس أمين الجائزة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي لإلقاء كلمته.

وقال "الوهيبي": تقدم الأمم لا يأتي إلا بتشجيع العلم وأهله وهو ما انتهجه قادة هذه البلاد على مر تاريخها المجيد، ولقد أنفقت حكومة خادم الحرمين الشريفين بسخاء على التعليم بكافة مجالاته وفروعه وسخرت كافة خططها وإمكانياتها لنشر التعليم وتشجيع المتميزين وتحفيزهم للتفوق والإبداع واستقطعت الأموال الطائلة من ميزانياتها للارتقاء ببرامج التعليم وأنشطته وتهيئة البيئة المناسبة للإبداع والتفوق.

وأضاف: الحكومة اختارت الاستثمار في الإنسان وهو الخيار الصعب في خطط التنمية ونجحت في تحقيق التوازن في تنمية الإنسان والمكان.

وأردف: نحن في هذا الحفل البهيج نستذكر مواقف رجل الثقافة والعلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي سَخَّر كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق التقدم العلمي المنشود والمأمول لهذه البلاد المباركة.. فشكراً لرائد نهضتنا العلمية والتنموية وشكراً لعضيده وحامل راية التغيير ومهندس رؤية المملكة ٢٠٣٠ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الذي جعل التعليم المحور الأساس في رؤية الوطن الطموحة.

وتابع: جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري شهدت تفوق وتميز أبناء وبنات محافظات الغاط والمجمعة والزلفي، وفي كل عام تزف الجائزة قافلة من المتميزين تدفعهم إلى عالم الابداع والتفوق من هذه المحافظة التي تبقى دائماً شاهدةً وحاضرةً على تفوق وتميز أبنائها في كافة المجالات، وسيتم تكريم ٦٧ فائزاً وفائزة في مجالات الجائزة المختلفة من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات .

وتحدث إلى المكرمين بقوله: تكريمكم اليوم يحملكم أمانة ثقيلة للحفاط على هذا التميز ويعطيكم الثقة في تقديم المزيد من التفوق والتألق، فهذا وطنكم يفتح ذراعيه ليحتضنكم ويسمو بكم إلى أعلى قمم الابداع فأنتم الهدف من الرؤية الطموحة رؤية الوطن ٢٠٣٠.

من جهته، ألقى الطالب عمر العقيل من تعليم المجمعة قصيدة وطنية للأمير خالد بن أحمد السديري.

وقال مسفر المالكي من تعليم الغاط، في كلمة المكرمين: أصبحت جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري حافزا للجميع وأشعلت فتيل التنافس في مضمار التعليم الشريف.

وتم تقديم عرض مرئي بعنوان "صور..وعطاء"، ثم ألقى طلاب ثانوية الغاط أوبريت الجائزة.

وفي كلمته، قال الأمير "فيصل": العلاقة وثيقة بين عائلتي آل سعود والسديري منذ نشأة الدولة السعودية عبر تاريخها.

وشكر الأمير فهد بن خالد السديري وكافة إخوانه وأسرة السديري ومديري التعليم واللجان العاملة في الحفل.

وكرّم أمير المنطقة الفائزين والفائزات بجائزة الأمير خالد بن أحمد السديري.

وفي نهاية الحفل، قدّم الأمير فيصل بن مشعل هدية تذكارية للأمير فهد بن خالد السديري وكافة الأسرة الكريمة، عبارة عن لوحة تحكي عن تاريخ أسرة السديري.