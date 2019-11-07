تصادم سيارتين على طريق المسارحة يصرع ويصيب 4 أشخاص

باشرته 3 فرق إسعافية ونُقل المصابان لمستشفى أحد لتلقي العلاج

لقي رجل وطفل مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث مروع شهده طريق إسكان الحصمة بمحافظة أحد المسارحة .

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ"سبق" أنه تلقت غرفة العمليات صباح اليوم الخميس في تمام الساعة٧٫١٦ دقيقة بلاغاً على الرقم (٩٩٧) عن حادث تصادم بين سيارتين على طريق إسكان الحصمه مقابل الإسكان التابع لمحافظة أحد المسارحة وتم توجيه ٣ فرق إسعافية إلى موقع الحادث بإشراف الدكتور عادل عريشي مدير الادارة الطبية.

وتابع: وعند وصول الفرق تبين وجود حالتي وفاة أحدهما طفل وحالتان إصابتهما حرجة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهما إلى مستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج، بينما نقل المتوفيان إلى ثلاجة الموتى عن طريق فرق الهلال الأحمر .