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أسعار النفط تهبط متأثرة بمخاوف ارتفاع إصابات كورونا

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس إلى 41.22 دولارًا

هبطت أسعار النفط يوم الخميس؛ إذ تأثرت سلبًا بمخاوف من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، قد يهدد تعافيًا في الطلب على الوقود؛ في الوقت الذي يبدأ فيه منتجون كبار للتو زيادة الإنتاج.

ونزل عقد خام برنت استحقاق أكتوبر وهو الأكثر نشاطًا سنتين أو ما يوازي 0.05% إلى 44.07 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:55 بتوقيت جرينتش. وتراجع عقد برنت استحقاق سبتمبر، الذي ينتهي أجله يوم الجمعة، سبعة سنتات إلى 43.68 دولارًا في تعاملات هزيلة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 41.22 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز"، ارتفع الخامان القياسيان يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن أكبر انخفاض في أسبوع واحد في مخزونات الخام بالولايات المتحدة منذ ديسمبر.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تهبط متأثرة بمخاوف ارتفاع إصابات كورونا
سبق

هبطت أسعار النفط يوم الخميس؛ إذ تأثرت سلبًا بمخاوف من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، قد يهدد تعافيًا في الطلب على الوقود؛ في الوقت الذي يبدأ فيه منتجون كبار للتو زيادة الإنتاج.

ونزل عقد خام برنت استحقاق أكتوبر وهو الأكثر نشاطًا سنتين أو ما يوازي 0.05% إلى 44.07 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:55 بتوقيت جرينتش. وتراجع عقد برنت استحقاق سبتمبر، الذي ينتهي أجله يوم الجمعة، سبعة سنتات إلى 43.68 دولارًا في تعاملات هزيلة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 41.22 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز"، ارتفع الخامان القياسيان يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن أكبر انخفاض في أسبوع واحد في مخزونات الخام بالولايات المتحدة منذ ديسمبر.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
12:01 PM

أسعار النفط تهبط متأثرة بمخاوف ارتفاع إصابات كورونا

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس إلى 41.22 دولارًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هبطت أسعار النفط يوم الخميس؛ إذ تأثرت سلبًا بمخاوف من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، قد يهدد تعافيًا في الطلب على الوقود؛ في الوقت الذي يبدأ فيه منتجون كبار للتو زيادة الإنتاج.

ونزل عقد خام برنت استحقاق أكتوبر وهو الأكثر نشاطًا سنتين أو ما يوازي 0.05% إلى 44.07 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:55 بتوقيت جرينتش. وتراجع عقد برنت استحقاق سبتمبر، الذي ينتهي أجله يوم الجمعة، سبعة سنتات إلى 43.68 دولارًا في تعاملات هزيلة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 41.22 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز"، ارتفع الخامان القياسيان يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن أكبر انخفاض في أسبوع واحد في مخزونات الخام بالولايات المتحدة منذ ديسمبر.

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