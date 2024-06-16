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حائل.. تدشين مشروع تركيب أنظمة المراقبة للمدارس الحكومية

لـ 24 مدرسة ضد السرقة واستكمالاً للمشاريع السابقة بنفس المجال

دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، أمس، مشروع توريد وتركيب أنظمة المراقبة الأمنية ضد السرقة للمدارس الحكومية لـ 24 مدرسة تابعة لمكتب التعليم في جنوب حائل بنين المجموعة الخامسة.

يأتي هذا المشروع الذي بدأ بمدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية استكمالاً للمشاريع السابقة في نفس المجال وبالتزامن مع عدد المشاريع المماثلة لــ 50 مدرسة حكومية تابعة لمكتب التعليم في شمال حائل بنين المجموعة السادسة وكذلك عدد 93 مدرسة حكومية "بنين/بنات" لمكاتب التعليم الخارجية المجموعتين السابعة والثامنة كمرحلة أولى خلال العام المالي الحالي.

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل.. تدشين مشروع تركيب أنظمة المراقبة للمدارس الحكومية
سبق

دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، أمس، مشروع توريد وتركيب أنظمة المراقبة الأمنية ضد السرقة للمدارس الحكومية لـ 24 مدرسة تابعة لمكتب التعليم في جنوب حائل بنين المجموعة الخامسة.

يأتي هذا المشروع الذي بدأ بمدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية استكمالاً للمشاريع السابقة في نفس المجال وبالتزامن مع عدد المشاريع المماثلة لــ 50 مدرسة حكومية تابعة لمكتب التعليم في شمال حائل بنين المجموعة السادسة وكذلك عدد 93 مدرسة حكومية "بنين/بنات" لمكاتب التعليم الخارجية المجموعتين السابعة والثامنة كمرحلة أولى خلال العام المالي الحالي.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
11:45 AM

حائل.. تدشين مشروع تركيب أنظمة المراقبة للمدارس الحكومية

لـ 24 مدرسة ضد السرقة واستكمالاً للمشاريع السابقة بنفس المجال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، أمس، مشروع توريد وتركيب أنظمة المراقبة الأمنية ضد السرقة للمدارس الحكومية لـ 24 مدرسة تابعة لمكتب التعليم في جنوب حائل بنين المجموعة الخامسة.

يأتي هذا المشروع الذي بدأ بمدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية استكمالاً للمشاريع السابقة في نفس المجال وبالتزامن مع عدد المشاريع المماثلة لــ 50 مدرسة حكومية تابعة لمكتب التعليم في شمال حائل بنين المجموعة السادسة وكذلك عدد 93 مدرسة حكومية "بنين/بنات" لمكاتب التعليم الخارجية المجموعتين السابعة والثامنة كمرحلة أولى خلال العام المالي الحالي.

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