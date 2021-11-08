وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 19 من الآليات العسكرية، والقضاء على 115 عنصرًا إرهابيًا.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 31 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في صرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

"التحالف": تدمير 19 من الآليات العسكرية لمليشيا الحوثي والقضاء على 115 عنصرًا إرهابيًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-08 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 31 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في صرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 19 من الآليات العسكرية، والقضاء على 115 عنصرًا إرهابيًا.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443 04:41 PM

اخر تعديل 09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443 03:26 AM

"التحالف": تدمير 19 من الآليات العسكرية لمليشيا الحوثي والقضاء على 115 عنصرًا إرهابيًا تنفيذ 31 عملية استهداف لآليات وعناصر الانقلابيين في صرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 31 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في صرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 19 من الآليات العسكرية، والقضاء على 115 عنصرًا إرهابيًا.