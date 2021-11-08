"التحالف": تدمير 19 من الآليات العسكرية لمليشيا الحوثي والقضاء على 115 عنصرًا إرهابيًا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 31 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في صرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 19 من الآليات العسكرية، والقضاء على 115 عنصرًا إرهابيًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 31 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في صرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 19 من الآليات العسكرية، والقضاء على 115 عنصرًا إرهابيًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 31 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في صرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 19 من الآليات العسكرية، والقضاء على 115 عنصرًا إرهابيًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 31 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في صرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 19 من الآليات العسكرية، والقضاء على 115 عنصرًا إرهابيًا.