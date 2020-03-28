المكسيك: 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مقارنة بـ 585 إصابة في اليوم السابق

قالت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الجمعة، إنها سجلت 717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة بـ 585 في اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أن المكسيك شهدت حتى الآن 12 حالة وفاة مقارنة بـ 8 في اليوم السابق.