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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

المكسيك: 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مقارنة بـ 585 إصابة في اليوم السابق

قالت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الجمعة، إنها سجلت 717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة بـ 585 في اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أن المكسيك شهدت حتى الآن 12 حالة وفاة مقارنة بـ 8 في اليوم السابق.

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المكسيك: 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة
سبق

قالت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الجمعة، إنها سجلت 717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة بـ 585 في اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أن المكسيك شهدت حتى الآن 12 حالة وفاة مقارنة بـ 8 في اليوم السابق.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:19 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:10 PM

المكسيك: 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مقارنة بـ 585 إصابة في اليوم السابق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الجمعة، إنها سجلت 717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة بـ 585 في اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أن المكسيك شهدت حتى الآن 12 حالة وفاة مقارنة بـ 8 في اليوم السابق.

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