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"الأنصاري" لـ"التايمز": الهجوم الإيراني اختبار لحلفائنا لنميز المتردد من المساند

أكد أن العالم كله تضرّر بشكل مباشر أو غير مباشر لارتفاع أسعار الطاقة

كتبت جريدة "التايمز" البريطانية تقريراً صحفياً عن الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المنطقة، وعن الهجوم الإيراني الأخير على منشآت النفط السعودية.

وتطرقت "التايمز" لآراء بعض المحللين والدبلوماسيين والصحفيين حول الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها السعودية. الهجمات على منشآت النفط في بقيق وخريص لم تؤثر فقط على المملكة، بل تسببت في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية؛ نظراً للحجم الكبير الذي تلعبه السعودية في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

فمن جانبه، تحدث مؤسس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية "سابراك" سلمان الأنصاري، عن أن المملكة العربية السعودية ليست هي المتضرر الوحيد من هذا الهجوم على منشآتها النفطية، بل إن العالم كله تضرر بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق ارتفاع أسعار الطاقة حول العالم.

كما أشار "الأنصاري" إلى أن مثل هذا النوع من الاعتداء يعد بمثابة اختبار حقيقي للحلفاء حول العالم، لمعرفة من المتردد ومن الداعم الحقيقي للرياض. مؤسس "سابراك" تحدث عن أن النظام الإيراني لم يعد يعي بتحركاته غير المحسوبة، فهو دائماً ما كان يتعدى الخطوط الحمراء، ويواجه بصمت دولي، لكنه هذه المرة تعدى خطاً دموياً من خلال هجماته على أهم مصادر الطاقة حول العالم. "الأنصاري" وصف الهجوم الأخير بأنه "عمل حرب"، وبأن إيران هي من بدأت هذه الحرب.

أثارت الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها السعودية غضب العالم، كما أنها زادت من حدة التوترات بين واشنطن وطهران في المنطقة. أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية تعزيزات عسكرية دفاعية جديدة إلى المنطقة. يذكر أن الرئيس دونالد ترامب أعلن هذا الأسبوع عن عقوبات أمريكية جديدة على طهران تشمل بنكها المركزي، مما يعني أنها ستشل جميع التعاملات المالية بين إيران وبين دول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأنصاري" لـ"التايمز": الهجوم الإيراني اختبار لحلفائنا لنميز المتردد من المساند
سبق

كتبت جريدة "التايمز" البريطانية تقريراً صحفياً عن الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المنطقة، وعن الهجوم الإيراني الأخير على منشآت النفط السعودية.

وتطرقت "التايمز" لآراء بعض المحللين والدبلوماسيين والصحفيين حول الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها السعودية. الهجمات على منشآت النفط في بقيق وخريص لم تؤثر فقط على المملكة، بل تسببت في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية؛ نظراً للحجم الكبير الذي تلعبه السعودية في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

فمن جانبه، تحدث مؤسس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية "سابراك" سلمان الأنصاري، عن أن المملكة العربية السعودية ليست هي المتضرر الوحيد من هذا الهجوم على منشآتها النفطية، بل إن العالم كله تضرر بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق ارتفاع أسعار الطاقة حول العالم.

كما أشار "الأنصاري" إلى أن مثل هذا النوع من الاعتداء يعد بمثابة اختبار حقيقي للحلفاء حول العالم، لمعرفة من المتردد ومن الداعم الحقيقي للرياض. مؤسس "سابراك" تحدث عن أن النظام الإيراني لم يعد يعي بتحركاته غير المحسوبة، فهو دائماً ما كان يتعدى الخطوط الحمراء، ويواجه بصمت دولي، لكنه هذه المرة تعدى خطاً دموياً من خلال هجماته على أهم مصادر الطاقة حول العالم. "الأنصاري" وصف الهجوم الأخير بأنه "عمل حرب"، وبأن إيران هي من بدأت هذه الحرب.

أثارت الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها السعودية غضب العالم، كما أنها زادت من حدة التوترات بين واشنطن وطهران في المنطقة. أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية تعزيزات عسكرية دفاعية جديدة إلى المنطقة. يذكر أن الرئيس دونالد ترامب أعلن هذا الأسبوع عن عقوبات أمريكية جديدة على طهران تشمل بنكها المركزي، مما يعني أنها ستشل جميع التعاملات المالية بين إيران وبين دول العالم.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
05:40 PM

"الأنصاري" لـ"التايمز": الهجوم الإيراني اختبار لحلفائنا لنميز المتردد من المساند

أكد أن العالم كله تضرّر بشكل مباشر أو غير مباشر لارتفاع أسعار الطاقة

A A A
محمد حضاض - الرياض
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كتبت جريدة "التايمز" البريطانية تقريراً صحفياً عن الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المنطقة، وعن الهجوم الإيراني الأخير على منشآت النفط السعودية.

وتطرقت "التايمز" لآراء بعض المحللين والدبلوماسيين والصحفيين حول الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها السعودية. الهجمات على منشآت النفط في بقيق وخريص لم تؤثر فقط على المملكة، بل تسببت في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية؛ نظراً للحجم الكبير الذي تلعبه السعودية في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

فمن جانبه، تحدث مؤسس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية "سابراك" سلمان الأنصاري، عن أن المملكة العربية السعودية ليست هي المتضرر الوحيد من هذا الهجوم على منشآتها النفطية، بل إن العالم كله تضرر بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق ارتفاع أسعار الطاقة حول العالم.

كما أشار "الأنصاري" إلى أن مثل هذا النوع من الاعتداء يعد بمثابة اختبار حقيقي للحلفاء حول العالم، لمعرفة من المتردد ومن الداعم الحقيقي للرياض. مؤسس "سابراك" تحدث عن أن النظام الإيراني لم يعد يعي بتحركاته غير المحسوبة، فهو دائماً ما كان يتعدى الخطوط الحمراء، ويواجه بصمت دولي، لكنه هذه المرة تعدى خطاً دموياً من خلال هجماته على أهم مصادر الطاقة حول العالم. "الأنصاري" وصف الهجوم الأخير بأنه "عمل حرب"، وبأن إيران هي من بدأت هذه الحرب.

أثارت الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها السعودية غضب العالم، كما أنها زادت من حدة التوترات بين واشنطن وطهران في المنطقة. أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية تعزيزات عسكرية دفاعية جديدة إلى المنطقة. يذكر أن الرئيس دونالد ترامب أعلن هذا الأسبوع عن عقوبات أمريكية جديدة على طهران تشمل بنكها المركزي، مما يعني أنها ستشل جميع التعاملات المالية بين إيران وبين دول العالم.

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