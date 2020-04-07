النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة زوجة الشيخ "عبدالله بن حاضر اليزيدي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى، زوجة الشيخ عبدالله بن مشبب بن حاضر اليزيدي نائب عام قبيلة آل يزيد بني مغيد السابق رحمه الله، وتم دفنها والصلاة عليها في مقبرة آل يزيد بمنطقة عسير.

نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

للتواصل وتقديم العزاء لأبنائها:

العميد يحيى (٠٥٠٥٥٩٠٩٠٥)

أحمد (٠٥٠٥٧٥٣٦٦٠)

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
وفاة زوجة الشيخ "عبدالله بن حاضر اليزيدي"
سبق

انتقلت إلى رحمة الله تعالى، زوجة الشيخ عبدالله بن مشبب بن حاضر اليزيدي نائب عام قبيلة آل يزيد بني مغيد السابق رحمه الله، وتم دفنها والصلاة عليها في مقبرة آل يزيد بمنطقة عسير.

نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

للتواصل وتقديم العزاء لأبنائها:

العميد يحيى (٠٥٠٥٥٩٠٩٠٥)

أحمد (٠٥٠٥٧٥٣٦٦٠)

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
01:14 PM

وفاة زوجة الشيخ "عبدالله بن حاضر اليزيدي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,606

انتقلت إلى رحمة الله تعالى، زوجة الشيخ عبدالله بن مشبب بن حاضر اليزيدي نائب عام قبيلة آل يزيد بني مغيد السابق رحمه الله، وتم دفنها والصلاة عليها في مقبرة آل يزيد بمنطقة عسير.

نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

للتواصل وتقديم العزاء لأبنائها:

العميد يحيى (٠٥٠٥٥٩٠٩٠٥)

أحمد (٠٥٠٥٧٥٣٦٦٠)

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,950
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,001
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,681
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,987

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة