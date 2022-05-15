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تسريبات تكشف سعر هاتف "جوجل بيكسل 4 أيه" الجديد.. ضربة قاسية لـ"آيفون"

كشفت تسريبات ومصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية، السعر المتوقع أن يتم طرح هاتف "جوجل بيكسل 4 أيه" به في الأسواق العالمية.

ووصف موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص تلك الأسعار، بأنها بمنزلة ضربة قاسية لشركة "أبل" الأمريكية وهواتفها الاقتصادية الجديدة "آيفون إس إي" الجديدة.

ومن المتوقع أن يتم طرح هواتف "جوجل بيكسل 4 أيه" رسمياً في الأسواق أوائل شهر يونيو المقبل.

وكشفت المصادر أن الهاتف سيكون أرخص بصورة كبيرة من هواتف "آيفون إس إي" الذي يبدأ سعر أرخص نسخة بـ 399 دولاراً أمريكياً.

وسيتم طرح نسخة "بيكسل 4 أيه" ذات سعة تخزين 128 جيجابايت مقابل 349 دولاراً أمريكياً.

كما سيتم طرح نسخة الـ 64 جيجابايت بسعر 299 دولاراً أمريكياً فقط، وتعد تلك الأسعار تنافسية بصورة كبيرة.

ورجّحت المصادر أن يتم إطلاق تلك الهواتف يوم 3 يونيو المقبل، بالتزامن مع إطلاق نسخة "أندرويد" الجديدة.

وكانت التقارير قد ألمحت إلى أن "بيكسل 4 أيه" سيتم دعمه بمعالج جديد سريع "سنابدراجون 730" مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت، وشاشة من نوع "أوليد" بدقة FHD+، وبقياس 5.8 بوصة.

جوجل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات تكشف سعر هاتف "جوجل بيكسل 4 أيه" الجديد.. ضربة قاسية لـ"آيفون"
سبق

كشفت تسريبات ومصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية، السعر المتوقع أن يتم طرح هاتف "جوجل بيكسل 4 أيه" به في الأسواق العالمية.

ووصف موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص تلك الأسعار، بأنها بمنزلة ضربة قاسية لشركة "أبل" الأمريكية وهواتفها الاقتصادية الجديدة "آيفون إس إي" الجديدة.

ومن المتوقع أن يتم طرح هواتف "جوجل بيكسل 4 أيه" رسمياً في الأسواق أوائل شهر يونيو المقبل.

وكشفت المصادر أن الهاتف سيكون أرخص بصورة كبيرة من هواتف "آيفون إس إي" الذي يبدأ سعر أرخص نسخة بـ 399 دولاراً أمريكياً.

وسيتم طرح نسخة "بيكسل 4 أيه" ذات سعة تخزين 128 جيجابايت مقابل 349 دولاراً أمريكياً.

كما سيتم طرح نسخة الـ 64 جيجابايت بسعر 299 دولاراً أمريكياً فقط، وتعد تلك الأسعار تنافسية بصورة كبيرة.

ورجّحت المصادر أن يتم إطلاق تلك الهواتف يوم 3 يونيو المقبل، بالتزامن مع إطلاق نسخة "أندرويد" الجديدة.

وكانت التقارير قد ألمحت إلى أن "بيكسل 4 أيه" سيتم دعمه بمعالج جديد سريع "سنابدراجون 730" مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت، وشاشة من نوع "أوليد" بدقة FHD+، وبقياس 5.8 بوصة.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
01:33 PM

تسريبات تكشف سعر هاتف "جوجل بيكسل 4 أيه" الجديد.. ضربة قاسية لـ"آيفون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تسريبات ومصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية، السعر المتوقع أن يتم طرح هاتف "جوجل بيكسل 4 أيه" به في الأسواق العالمية.

ووصف موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص تلك الأسعار، بأنها بمنزلة ضربة قاسية لشركة "أبل" الأمريكية وهواتفها الاقتصادية الجديدة "آيفون إس إي" الجديدة.

ومن المتوقع أن يتم طرح هواتف "جوجل بيكسل 4 أيه" رسمياً في الأسواق أوائل شهر يونيو المقبل.

وكشفت المصادر أن الهاتف سيكون أرخص بصورة كبيرة من هواتف "آيفون إس إي" الذي يبدأ سعر أرخص نسخة بـ 399 دولاراً أمريكياً.

وسيتم طرح نسخة "بيكسل 4 أيه" ذات سعة تخزين 128 جيجابايت مقابل 349 دولاراً أمريكياً.

كما سيتم طرح نسخة الـ 64 جيجابايت بسعر 299 دولاراً أمريكياً فقط، وتعد تلك الأسعار تنافسية بصورة كبيرة.

ورجّحت المصادر أن يتم إطلاق تلك الهواتف يوم 3 يونيو المقبل، بالتزامن مع إطلاق نسخة "أندرويد" الجديدة.

وكانت التقارير قد ألمحت إلى أن "بيكسل 4 أيه" سيتم دعمه بمعالج جديد سريع "سنابدراجون 730" مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت، وشاشة من نوع "أوليد" بدقة FHD+، وبقياس 5.8 بوصة.

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