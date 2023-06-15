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"الصحة" تعلن تسجيل 4507 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 132048

"صحة عسير": "مدّعي التشخيص الخاطئ" لم يُجرِ فحص كورونا

أكدت أنه تم التعامل معه وفق البروتوكولات الطبية المحدثة

أفادت الشؤون الصحية بمنطقة عسير بأنه وبعد التحقق من تفاصيل ما تم نشره وتداوله حول ما تعرض له مواطن من تشخيص خاطئ نجم عنه إصابته وأفراد عائلته بفيروس كورونا؛ تبين أن الشخص المذكور لم يقم بأي فحص يثبت إصابته بالفيروس.

وقالت "صحة عسير": المواطن راجع أحد المراكز الصحية في مدينة أبها، وتم التعامل معه وفق البروتوكولات الطبية المحدثة للتعامل مع حالات الاشتباه أو الحالات المؤكدة.

وأضافت: بعد التحقق من خلال الأنظمة الرسمية والمعتمدة لدى وزارة الصحة التي يتم من خلالها تسجيل وتوثيق الحالات الإيجابية المؤكد إصابتها، فلم يثبت إجراء الشخص الفحص، ولم تثبت إصابته بفيروس كورونا حتى صباح الأحد ١٤/ ٦/ ٢٠٢٠م.

وأردفت: نجدد التأكيد على ضرورة التحقق من صحة المعلومات عبر الرجوع للقنوات التابعة لوزارة الصحة والمتاحة للجميع.

الشؤون الصحية بمنطقة عسير تشخيص خاطئ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة عسير": "مدّعي التشخيص الخاطئ" لم يُجرِ فحص كورونا
سبق

أفادت الشؤون الصحية بمنطقة عسير بأنه وبعد التحقق من تفاصيل ما تم نشره وتداوله حول ما تعرض له مواطن من تشخيص خاطئ نجم عنه إصابته وأفراد عائلته بفيروس كورونا؛ تبين أن الشخص المذكور لم يقم بأي فحص يثبت إصابته بالفيروس.

وقالت "صحة عسير": المواطن راجع أحد المراكز الصحية في مدينة أبها، وتم التعامل معه وفق البروتوكولات الطبية المحدثة للتعامل مع حالات الاشتباه أو الحالات المؤكدة.

وأضافت: بعد التحقق من خلال الأنظمة الرسمية والمعتمدة لدى وزارة الصحة التي يتم من خلالها تسجيل وتوثيق الحالات الإيجابية المؤكد إصابتها، فلم يثبت إجراء الشخص الفحص، ولم تثبت إصابته بفيروس كورونا حتى صباح الأحد ١٤/ ٦/ ٢٠٢٠م.

وأردفت: نجدد التأكيد على ضرورة التحقق من صحة المعلومات عبر الرجوع للقنوات التابعة لوزارة الصحة والمتاحة للجميع.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
04:09 PM

"صحة عسير": "مدّعي التشخيص الخاطئ" لم يُجرِ فحص كورونا

أكدت أنه تم التعامل معه وفق البروتوكولات الطبية المحدثة

A A A
رائد القرفي - عسير
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1,829

أفادت الشؤون الصحية بمنطقة عسير بأنه وبعد التحقق من تفاصيل ما تم نشره وتداوله حول ما تعرض له مواطن من تشخيص خاطئ نجم عنه إصابته وأفراد عائلته بفيروس كورونا؛ تبين أن الشخص المذكور لم يقم بأي فحص يثبت إصابته بالفيروس.

وقالت "صحة عسير": المواطن راجع أحد المراكز الصحية في مدينة أبها، وتم التعامل معه وفق البروتوكولات الطبية المحدثة للتعامل مع حالات الاشتباه أو الحالات المؤكدة.

وأضافت: بعد التحقق من خلال الأنظمة الرسمية والمعتمدة لدى وزارة الصحة التي يتم من خلالها تسجيل وتوثيق الحالات الإيجابية المؤكد إصابتها، فلم يثبت إجراء الشخص الفحص، ولم تثبت إصابته بفيروس كورونا حتى صباح الأحد ١٤/ ٦/ ٢٠٢٠م.

وأردفت: نجدد التأكيد على ضرورة التحقق من صحة المعلومات عبر الرجوع للقنوات التابعة لوزارة الصحة والمتاحة للجميع.

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