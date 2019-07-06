شاهد.. وصول جثمان الشهيد "العلياني" جوًا لمسقط رأسه بعسير والجموع تشيعه

لاقى ربه مدافعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.. استقبال رسمي وعائلي بالحبيل عليان

وصل، فجر اليوم السبت، جثمان الشهيد العريف "علي محمد قيس العلياني" إلى مسقط رأسه بقرية الحبيل عليان بمركز باشوت، شمال منطقة عسير، على متن طائرة.

وكان في استقبال جثمانه علي بن فراج بن عمرين رئيس مركز باشوت والمقدم محيميد الحلافي ومنسوبو شرطة باشوت وعائلته وأهالي ووجهاء مدينة باشوت.

وكان العريف "العلياني"، أحد منسوبي الحرس الوطني، قد استُشهد أمس الجمعة، وذلك أثناء أدائه واجبه في الدفاع عن حمى الوطن الغالي.

وقد أُديت صلاة الجنازة على الشهيد "العلياني" بعد صلاة ظهر اليوم بحضور مسؤولين وجمع غفير من أهالي مدينة باشوت.