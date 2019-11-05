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نجاح عملية نادرة ومعقدة لإنقاذ حياة حامل باستبدال الصمام التاجي

في  الشهر "السابع" وأجراها فريق طبي في مدينة الملك عبدالله بمكة

نجح -بفضل الله- فريق طبي بمركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، بالتعاون مع فريق طبي بمستشفى النساء والولادة، في إنقاذ حياة حامل في شهرها السابع من خلال استبدال الصمام التاجي، وذلك في عملية نادرة ومعقدة من نوعها.

وتبيّن بعد الاطلاع على التاريخ المرضي، أنه تم تغيير الصمام التاجي لثلاث مرات وفي آخر تغيير تمّ استبداله بصمام معدني؛ ما أدّى إلى تخثر الدم على الصمام الذي بدوره أثر في أداء وظيفته، وعلى الفور تمّ وضعها على جهاز التنفس الصناعي لعدم مقدرتها على التنفس الطبيعي، وذلك نتيجة تراكم الماء بالرئة الذي ينتج غالباً عن علة بالصمام التاجي.

وقرّر الفريق الطبي إجراء عمليتين متابعتين لإنقاذ الحامل وجنينها اشتملت على عملية قيصرية يتبعها عملية فتح الصدر لإجراء تبديل الصمام التاجي التالف، وتكللت -ولله الحمد- العمليتان بالنجاح التام وتماثلت المريضة للشفاء، وهي تتمتع وجنينها بصحة جيدة، بفضل الله.

فريق طبي مركز صحة القلب مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح عملية نادرة ومعقدة لإنقاذ حياة حامل باستبدال الصمام التاجي
سبق

نجح -بفضل الله- فريق طبي بمركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، بالتعاون مع فريق طبي بمستشفى النساء والولادة، في إنقاذ حياة حامل في شهرها السابع من خلال استبدال الصمام التاجي، وذلك في عملية نادرة ومعقدة من نوعها.

وتبيّن بعد الاطلاع على التاريخ المرضي، أنه تم تغيير الصمام التاجي لثلاث مرات وفي آخر تغيير تمّ استبداله بصمام معدني؛ ما أدّى إلى تخثر الدم على الصمام الذي بدوره أثر في أداء وظيفته، وعلى الفور تمّ وضعها على جهاز التنفس الصناعي لعدم مقدرتها على التنفس الطبيعي، وذلك نتيجة تراكم الماء بالرئة الذي ينتج غالباً عن علة بالصمام التاجي.

وقرّر الفريق الطبي إجراء عمليتين متابعتين لإنقاذ الحامل وجنينها اشتملت على عملية قيصرية يتبعها عملية فتح الصدر لإجراء تبديل الصمام التاجي التالف، وتكللت -ولله الحمد- العمليتان بالنجاح التام وتماثلت المريضة للشفاء، وهي تتمتع وجنينها بصحة جيدة، بفضل الله.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
12:34 PM

نجاح عملية نادرة ومعقدة لإنقاذ حياة حامل باستبدال الصمام التاجي

في  الشهر "السابع" وأجراها فريق طبي في مدينة الملك عبدالله بمكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نجح -بفضل الله- فريق طبي بمركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، بالتعاون مع فريق طبي بمستشفى النساء والولادة، في إنقاذ حياة حامل في شهرها السابع من خلال استبدال الصمام التاجي، وذلك في عملية نادرة ومعقدة من نوعها.

وتبيّن بعد الاطلاع على التاريخ المرضي، أنه تم تغيير الصمام التاجي لثلاث مرات وفي آخر تغيير تمّ استبداله بصمام معدني؛ ما أدّى إلى تخثر الدم على الصمام الذي بدوره أثر في أداء وظيفته، وعلى الفور تمّ وضعها على جهاز التنفس الصناعي لعدم مقدرتها على التنفس الطبيعي، وذلك نتيجة تراكم الماء بالرئة الذي ينتج غالباً عن علة بالصمام التاجي.

وقرّر الفريق الطبي إجراء عمليتين متابعتين لإنقاذ الحامل وجنينها اشتملت على عملية قيصرية يتبعها عملية فتح الصدر لإجراء تبديل الصمام التاجي التالف، وتكللت -ولله الحمد- العمليتان بالنجاح التام وتماثلت المريضة للشفاء، وهي تتمتع وجنينها بصحة جيدة، بفضل الله.

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