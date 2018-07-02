الزعاق: نستقبل ثاني موجات الحر غداً .. صباغ اللون

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق؛ نحن الآن في أوائل موسم الجوزاء، وفيه تنتابنا ثلاث موجات صيفية حارة.
وأضاف: غداً الثلاثاء سنستقبل ثاني الموجات الحارة وتستمر لمدة أربعة أيام وهي إحدى موجات صباغ اللون.
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق؛ نحن الآن في أوائل موسم الجوزاء، وفيه تنتابنا ثلاث موجات صيفية حارة.
وأضاف: غداً الثلاثاء سنستقبل ثاني الموجات الحارة وتستمر لمدة أربعة أيام وهي إحدى موجات صباغ اللون.
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق؛ نحن الآن في أوائل موسم الجوزاء، وفيه تنتابنا ثلاث موجات صيفية حارة.
وأضاف: غداً الثلاثاء سنستقبل ثاني الموجات الحارة وتستمر لمدة أربعة أيام وهي إحدى موجات صباغ اللون.
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق؛ نحن الآن في أوائل موسم الجوزاء، وفيه تنتابنا ثلاث موجات صيفية حارة.
وأضاف: غداً الثلاثاء سنستقبل ثاني الموجات الحارة وتستمر لمدة أربعة أيام وهي إحدى موجات صباغ اللون.