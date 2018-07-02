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الزعاق: نستقبل ثاني موجات الحر غداً .. صباغ اللون

قال: تستمر 4 أيام ونحن الآن في أوائل موسم الجوزاء

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق؛ نحن الآن في أوائل موسم الجوزاء، وفيه تنتابنا ثلاث موجات صيفية حارة.

وأضاف: غداً الثلاثاء سنستقبل ثاني الموجات الحارة وتستمر لمدة أربعة أيام وهي إحدى موجات صباغ اللون.

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الزعاق: نستقبل ثاني موجات الحر غداً .. صباغ اللون
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق؛ نحن الآن في أوائل موسم الجوزاء، وفيه تنتابنا ثلاث موجات صيفية حارة.

وأضاف: غداً الثلاثاء سنستقبل ثاني الموجات الحارة وتستمر لمدة أربعة أيام وهي إحدى موجات صباغ اللون.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
12:34 PM

الزعاق: نستقبل ثاني موجات الحر غداً .. صباغ اللون

قال: تستمر 4 أيام ونحن الآن في أوائل موسم الجوزاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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20,854

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق؛ نحن الآن في أوائل موسم الجوزاء، وفيه تنتابنا ثلاث موجات صيفية حارة.

وأضاف: غداً الثلاثاء سنستقبل ثاني الموجات الحارة وتستمر لمدة أربعة أيام وهي إحدى موجات صباغ اللون.

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