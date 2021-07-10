النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو

صدور توجيه كريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين اعتبارًا من 10 يوليو

ضبط "19023" مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

تعرَّف على نتائج الحملات الميدانية المشتركة في مناطق المملكة كافة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1 / 7 / 2021 م، حتى 7 / 7 / 2021م، عن ضبط (19023) مخالفاً؛ منهم (7811) مخالفاً لنظام الإقامة، و(10221) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(991) مخالفاً لنظام العمل، وذلك في مناطق المملكة كافة.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (325) شخصاً، (49%) منهم يمنيو الجنسية، و(46%) إثيوبيو الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (63) شخصاً؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتمّ ضبط شخصيْن تورّطا في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (59316) وافداً مخالفاً؛ منهم (51396) رجلاً، و(7920) امرأة.

وتمّت إحالة (41253) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2711) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (22560) مخالفاً.

وأكّدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل مَن يسهّل دخول مخالف نظام أمن الحدود للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.

وتعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضبط "19023" مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1 / 7 / 2021 م، حتى 7 / 7 / 2021م، عن ضبط (19023) مخالفاً؛ منهم (7811) مخالفاً لنظام الإقامة، و(10221) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(991) مخالفاً لنظام العمل، وذلك في مناطق المملكة كافة.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (325) شخصاً، (49%) منهم يمنيو الجنسية، و(46%) إثيوبيو الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (63) شخصاً؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتمّ ضبط شخصيْن تورّطا في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (59316) وافداً مخالفاً؛ منهم (51396) رجلاً، و(7920) امرأة.

وتمّت إحالة (41253) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2711) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (22560) مخالفاً.

وأكّدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل مَن يسهّل دخول مخالف نظام أمن الحدود للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.

وتعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
01:19 PM

ضبط "19023" مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

تعرَّف على نتائج الحملات الميدانية المشتركة في مناطق المملكة كافة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
2,023

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1 / 7 / 2021 م، حتى 7 / 7 / 2021م، عن ضبط (19023) مخالفاً؛ منهم (7811) مخالفاً لنظام الإقامة، و(10221) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(991) مخالفاً لنظام العمل، وذلك في مناطق المملكة كافة.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (325) شخصاً، (49%) منهم يمنيو الجنسية، و(46%) إثيوبيو الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (63) شخصاً؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتمّ ضبط شخصيْن تورّطا في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (59316) وافداً مخالفاً؛ منهم (51396) رجلاً، و(7920) امرأة.

وتمّت إحالة (41253) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2711) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (22560) مخالفاً.

وأكّدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل مَن يسهّل دخول مخالف نظام أمن الحدود للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.

وتعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,710
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,006
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,365
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,740

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة