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مواعيد مباريات "أبطال أوروبا" الليلة.. صدام ناري بين اليوفي وبرشلونة

تأتي ضمن مواجهات اليوم الثاني لمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات

يترقب عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء، العديد من ملاعب كرة القدم الأوروبية، التي تستضيف مواجهات اليوم الثاني لمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتقام مباريات اليوم ضمن المجموعة الخامسة (E)، بتوقيت مكة المكرمة، بين "كراسنودار الروسي- تشيلسي الإنجليزي" (الساعة 20:55)؛ فيما يلتقي "إشبيلية الإسباني- رين الفرنسي"، في (الساعة 23:00).

أما في المجموعة السادسة (F)، فيلتقي "كلوب بروج البلجيكي- لاتسيو الإيطالي"، في (الساعة 23:00)؛ بينما تقام مواجهة "بوروسيا دورتموند الألماني- زينيت بطرسبورغ الروسي"، في (الساعة 23:00).

وفي إطار المجموعة السابعة (G)، يتواجه "يوفنتوس الإيطالي- برشلونة الإسباني"، في (الساعة 23:00)، كما يلتقي "فيرينتسفاروش الهنغاري- دينامو كييف الأوكراني"، في (الساعة 23:00).

وتشهد المجموعة الثامنة (H)، لقاءً بين "إسطنبول باشاك شهير- باريس سان جيرمان الفرنسي"، في (الساعة 20:55)، إضافة إلى مباراة "مانشستر يونايتد الإنجليزي- لايبزيغ الألماني"، في (الساعة 23:00).

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مواعيد مباريات "أبطال أوروبا" الليلة.. صدام ناري بين اليوفي وبرشلونة
سبق

يترقب عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء، العديد من ملاعب كرة القدم الأوروبية، التي تستضيف مواجهات اليوم الثاني لمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتقام مباريات اليوم ضمن المجموعة الخامسة (E)، بتوقيت مكة المكرمة، بين "كراسنودار الروسي- تشيلسي الإنجليزي" (الساعة 20:55)؛ فيما يلتقي "إشبيلية الإسباني- رين الفرنسي"، في (الساعة 23:00).

أما في المجموعة السادسة (F)، فيلتقي "كلوب بروج البلجيكي- لاتسيو الإيطالي"، في (الساعة 23:00)؛ بينما تقام مواجهة "بوروسيا دورتموند الألماني- زينيت بطرسبورغ الروسي"، في (الساعة 23:00).

وفي إطار المجموعة السابعة (G)، يتواجه "يوفنتوس الإيطالي- برشلونة الإسباني"، في (الساعة 23:00)، كما يلتقي "فيرينتسفاروش الهنغاري- دينامو كييف الأوكراني"، في (الساعة 23:00).

وتشهد المجموعة الثامنة (H)، لقاءً بين "إسطنبول باشاك شهير- باريس سان جيرمان الفرنسي"، في (الساعة 20:55)، إضافة إلى مباراة "مانشستر يونايتد الإنجليزي- لايبزيغ الألماني"، في (الساعة 23:00).

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
12:23 PM

مواعيد مباريات "أبطال أوروبا" الليلة.. صدام ناري بين اليوفي وبرشلونة

تأتي ضمن مواجهات اليوم الثاني لمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يترقب عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء، العديد من ملاعب كرة القدم الأوروبية، التي تستضيف مواجهات اليوم الثاني لمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتقام مباريات اليوم ضمن المجموعة الخامسة (E)، بتوقيت مكة المكرمة، بين "كراسنودار الروسي- تشيلسي الإنجليزي" (الساعة 20:55)؛ فيما يلتقي "إشبيلية الإسباني- رين الفرنسي"، في (الساعة 23:00).

أما في المجموعة السادسة (F)، فيلتقي "كلوب بروج البلجيكي- لاتسيو الإيطالي"، في (الساعة 23:00)؛ بينما تقام مواجهة "بوروسيا دورتموند الألماني- زينيت بطرسبورغ الروسي"، في (الساعة 23:00).

وفي إطار المجموعة السابعة (G)، يتواجه "يوفنتوس الإيطالي- برشلونة الإسباني"، في (الساعة 23:00)، كما يلتقي "فيرينتسفاروش الهنغاري- دينامو كييف الأوكراني"، في (الساعة 23:00).

وتشهد المجموعة الثامنة (H)، لقاءً بين "إسطنبول باشاك شهير- باريس سان جيرمان الفرنسي"، في (الساعة 20:55)، إضافة إلى مباراة "مانشستر يونايتد الإنجليزي- لايبزيغ الألماني"، في (الساعة 23:00).

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