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"مشاة الزلفي" يرفعون عبارة الأمير محمد بن سلمان فوق جبل طويق

"همة السعوديين مثل جبل طويق لا تنكسر"

رفع فريق مشاة الزلفي عبارة صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: "همة السعوديين مثل جبل طويق لا تنكسر" فوق جبل طويق، وذلك في هايكنج نهاية طويق فجر أمس الجمعة.

حيث بدأ الهايكنج بالمشي بالوادي وصولاً إلى الجبل، ثم الصعود والعودة مرة أخرى بمسافة إجمالية تقدر بثماني كيلومترات، بمشاركة، نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، الدكتور عبدالله الفهد، وعدد من أعضاء فريق مشاة الزلفي ودراجي الزلفي.

يذكر أنه البرنامج الأول لهذا الموسم، حيث يستغل مشاة الزلفي هذه الأجواء الجميلة لتنظيم نشاط المشي في الطبيعة (الهايكنج)، مستهدفين بذلك الأماكن السياحية بالمحافظة والتي لا يعرفها الكثير من الناس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مشاة الزلفي" يرفعون عبارة الأمير محمد بن سلمان فوق جبل طويق
سبق

رفع فريق مشاة الزلفي عبارة صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: "همة السعوديين مثل جبل طويق لا تنكسر" فوق جبل طويق، وذلك في هايكنج نهاية طويق فجر أمس الجمعة.

حيث بدأ الهايكنج بالمشي بالوادي وصولاً إلى الجبل، ثم الصعود والعودة مرة أخرى بمسافة إجمالية تقدر بثماني كيلومترات، بمشاركة، نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، الدكتور عبدالله الفهد، وعدد من أعضاء فريق مشاة الزلفي ودراجي الزلفي.

يذكر أنه البرنامج الأول لهذا الموسم، حيث يستغل مشاة الزلفي هذه الأجواء الجميلة لتنظيم نشاط المشي في الطبيعة (الهايكنج)، مستهدفين بذلك الأماكن السياحية بالمحافظة والتي لا يعرفها الكثير من الناس.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
06:59 PM

"مشاة الزلفي" يرفعون عبارة الأمير محمد بن سلمان فوق جبل طويق

"همة السعوديين مثل جبل طويق لا تنكسر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع فريق مشاة الزلفي عبارة صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: "همة السعوديين مثل جبل طويق لا تنكسر" فوق جبل طويق، وذلك في هايكنج نهاية طويق فجر أمس الجمعة.

حيث بدأ الهايكنج بالمشي بالوادي وصولاً إلى الجبل، ثم الصعود والعودة مرة أخرى بمسافة إجمالية تقدر بثماني كيلومترات، بمشاركة، نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، الدكتور عبدالله الفهد، وعدد من أعضاء فريق مشاة الزلفي ودراجي الزلفي.

يذكر أنه البرنامج الأول لهذا الموسم، حيث يستغل مشاة الزلفي هذه الأجواء الجميلة لتنظيم نشاط المشي في الطبيعة (الهايكنج)، مستهدفين بذلك الأماكن السياحية بالمحافظة والتي لا يعرفها الكثير من الناس.

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