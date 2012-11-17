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مركز النخيل يطلق حملة "انشد عنها" لترويج علامة التمور السعودية

تهدف لضمان مستوى عال من الجودة.. ورفع القيمة السوقية

أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور في المملكة حملة "انشد عنها" التوعوية لعلامة التمور السعودية التي تم تدشينها بتاريخ 8 - 10 - 2018 الموافق 28 محرم 1440 هجري.

وتمثّل علامة التمور السعودية علامة جودة تضمن سلامة المنتج التي يمنحها المركز للمنتجات التي تطابق المتطلبات الفنية والقياسية المحليّة والدولية؛ حيث تقدر عدد الجهات الحاصلة على علامة التمور السعودية بأكثر من 4000 مزرعة ومصنع وشركة.

وتهدف العلامة لضمان مستوى عال من الجودة، ورفع القيمة السوقية، وزيادة نسبة صادرات المملكة من التمور. وتُمنح العلامة للمصانع والمزارع والشركات بعد امتثالها للمعايير والمقاييس، وتنفيذ عدد من الإجراءات والزيارات لضمان مطابقة الجهة لمتطلبات المركز، ودفع المقابل المالي للعلامة، وتستمر صلاحية العلامة لمدة عام واحد من تاريخ الإصدار.

وبحسب تقرير المركز الوطني للنخيل والتمور والهيئة العامة للإحصاء وصلت صادرات التمور في المملكة العربية السعودية إلى 107 دُوَل في عام 2020؛ مما يؤكد التطور الكبير لتسويق المنتج والتوسع في تصديره عما كان في الأعوام السابقة.

ونمت قيمة الصادرات من التمور بنسبة 7.1% بقيمة 927 مليون ريال، فيما بلغت زيادة كمية الصادرات من التمور في العام ذاته 17% لتصل إلى 215 ألف طن، في حين تنتج المملكة أكثر من 1.5 مليون طن من التمور كل عام، وتأتي في المركز الثاني عالمياً كأكثر الدول المنتجة للتمور.

وأعلن المركز أن الحملة تبدأ في السادس عشر من نوفمبر وتستمر 30 يومًا حتى السادس عشر من ديسمبر، ويشمل إطلاقها منصة التمور السعودية والعديد من الأسواق المركزيّة حول المملكة، كما يشمل إطلاق الحملة العديد من الأنشطة التوعوية والتفاعلية المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض نقاط البيع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز النخيل يطلق حملة "انشد عنها" لترويج علامة التمور السعودية
سبق

أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور في المملكة حملة "انشد عنها" التوعوية لعلامة التمور السعودية التي تم تدشينها بتاريخ 8 - 10 - 2018 الموافق 28 محرم 1440 هجري.

وتمثّل علامة التمور السعودية علامة جودة تضمن سلامة المنتج التي يمنحها المركز للمنتجات التي تطابق المتطلبات الفنية والقياسية المحليّة والدولية؛ حيث تقدر عدد الجهات الحاصلة على علامة التمور السعودية بأكثر من 4000 مزرعة ومصنع وشركة.

وتهدف العلامة لضمان مستوى عال من الجودة، ورفع القيمة السوقية، وزيادة نسبة صادرات المملكة من التمور. وتُمنح العلامة للمصانع والمزارع والشركات بعد امتثالها للمعايير والمقاييس، وتنفيذ عدد من الإجراءات والزيارات لضمان مطابقة الجهة لمتطلبات المركز، ودفع المقابل المالي للعلامة، وتستمر صلاحية العلامة لمدة عام واحد من تاريخ الإصدار.

وبحسب تقرير المركز الوطني للنخيل والتمور والهيئة العامة للإحصاء وصلت صادرات التمور في المملكة العربية السعودية إلى 107 دُوَل في عام 2020؛ مما يؤكد التطور الكبير لتسويق المنتج والتوسع في تصديره عما كان في الأعوام السابقة.

ونمت قيمة الصادرات من التمور بنسبة 7.1% بقيمة 927 مليون ريال، فيما بلغت زيادة كمية الصادرات من التمور في العام ذاته 17% لتصل إلى 215 ألف طن، في حين تنتج المملكة أكثر من 1.5 مليون طن من التمور كل عام، وتأتي في المركز الثاني عالمياً كأكثر الدول المنتجة للتمور.

وأعلن المركز أن الحملة تبدأ في السادس عشر من نوفمبر وتستمر 30 يومًا حتى السادس عشر من ديسمبر، ويشمل إطلاقها منصة التمور السعودية والعديد من الأسواق المركزيّة حول المملكة، كما يشمل إطلاق الحملة العديد من الأنشطة التوعوية والتفاعلية المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض نقاط البيع.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
05:37 PM

مركز النخيل يطلق حملة "انشد عنها" لترويج علامة التمور السعودية

تهدف لضمان مستوى عال من الجودة.. ورفع القيمة السوقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور في المملكة حملة "انشد عنها" التوعوية لعلامة التمور السعودية التي تم تدشينها بتاريخ 8 - 10 - 2018 الموافق 28 محرم 1440 هجري.

وتمثّل علامة التمور السعودية علامة جودة تضمن سلامة المنتج التي يمنحها المركز للمنتجات التي تطابق المتطلبات الفنية والقياسية المحليّة والدولية؛ حيث تقدر عدد الجهات الحاصلة على علامة التمور السعودية بأكثر من 4000 مزرعة ومصنع وشركة.

وتهدف العلامة لضمان مستوى عال من الجودة، ورفع القيمة السوقية، وزيادة نسبة صادرات المملكة من التمور. وتُمنح العلامة للمصانع والمزارع والشركات بعد امتثالها للمعايير والمقاييس، وتنفيذ عدد من الإجراءات والزيارات لضمان مطابقة الجهة لمتطلبات المركز، ودفع المقابل المالي للعلامة، وتستمر صلاحية العلامة لمدة عام واحد من تاريخ الإصدار.

وبحسب تقرير المركز الوطني للنخيل والتمور والهيئة العامة للإحصاء وصلت صادرات التمور في المملكة العربية السعودية إلى 107 دُوَل في عام 2020؛ مما يؤكد التطور الكبير لتسويق المنتج والتوسع في تصديره عما كان في الأعوام السابقة.

ونمت قيمة الصادرات من التمور بنسبة 7.1% بقيمة 927 مليون ريال، فيما بلغت زيادة كمية الصادرات من التمور في العام ذاته 17% لتصل إلى 215 ألف طن، في حين تنتج المملكة أكثر من 1.5 مليون طن من التمور كل عام، وتأتي في المركز الثاني عالمياً كأكثر الدول المنتجة للتمور.

وأعلن المركز أن الحملة تبدأ في السادس عشر من نوفمبر وتستمر 30 يومًا حتى السادس عشر من ديسمبر، ويشمل إطلاقها منصة التمور السعودية والعديد من الأسواق المركزيّة حول المملكة، كما يشمل إطلاق الحملة العديد من الأنشطة التوعوية والتفاعلية المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض نقاط البيع.

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