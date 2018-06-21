في الجولة الثانية من "كوبا أمريكا": اليابان تحبس أنفاس الأوروجواي حتى الدقيقة 66

لحق منتخب الأوروجواي بالتعادل أمام اليابان 2/2، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب جريميو أرينا، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا 2019 لكرة القدم في البرازيل.



بهذه النتيجة رفع منتخب أوروجواي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول، في حين أصبح رصيد اليابان نقطة واحدة في المركز الثالث.