النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 621 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 982 خلال الـ24 ساعة الماضية

تصاعد غضب البريطانيين من ضعف نظام فحص كورونا

تكدس المئات أمام المراكز للحصول على فرصة

تعهدت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، ببذل كل ما بوسعها لتعزيز قدرات المعامل، بعدما عجز المواطنون عن الحصول على فرصة لإجراء فحص "كوفيد-19" في أنحاء البلاد، وسط تصاعد الغضب من أزمة في نظام الفحص البريطاني المتداعي.

وتكدس المئات في صفوف بمركز للفحص في ساوثيند أون سي، في جنوب إنجلترا منذ الخامسة صباحاً، وفقاً لـ "رويترز".

وذكر وزير الصحة مات هانكوك، أن إصلاح النظام سيستغرق أسابيع.

وأشار عضو لجنة الصحة في البرلمان جيريمي هنت، إلى أنه يتعين تعزيز قدرات الفحص على نحو كبير كي يتسنى فحص الجميع.

الفحص البريطاني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تصاعد غضب البريطانيين من ضعف نظام فحص كورونا
سبق

تعهدت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، ببذل كل ما بوسعها لتعزيز قدرات المعامل، بعدما عجز المواطنون عن الحصول على فرصة لإجراء فحص "كوفيد-19" في أنحاء البلاد، وسط تصاعد الغضب من أزمة في نظام الفحص البريطاني المتداعي.

وتكدس المئات في صفوف بمركز للفحص في ساوثيند أون سي، في جنوب إنجلترا منذ الخامسة صباحاً، وفقاً لـ "رويترز".

وذكر وزير الصحة مات هانكوك، أن إصلاح النظام سيستغرق أسابيع.

وأشار عضو لجنة الصحة في البرلمان جيريمي هنت، إلى أنه يتعين تعزيز قدرات الفحص على نحو كبير كي يتسنى فحص الجميع.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
02:58 PM

تصاعد غضب البريطانيين من ضعف نظام فحص كورونا

تكدس المئات أمام المراكز للحصول على فرصة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
787

تعهدت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، ببذل كل ما بوسعها لتعزيز قدرات المعامل، بعدما عجز المواطنون عن الحصول على فرصة لإجراء فحص "كوفيد-19" في أنحاء البلاد، وسط تصاعد الغضب من أزمة في نظام الفحص البريطاني المتداعي.

وتكدس المئات في صفوف بمركز للفحص في ساوثيند أون سي، في جنوب إنجلترا منذ الخامسة صباحاً، وفقاً لـ "رويترز".

وذكر وزير الصحة مات هانكوك، أن إصلاح النظام سيستغرق أسابيع.

وأشار عضو لجنة الصحة في البرلمان جيريمي هنت، إلى أنه يتعين تعزيز قدرات الفحص على نحو كبير كي يتسنى فحص الجميع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,066
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,958
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,729
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,603

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة