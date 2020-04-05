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شرطة الرياض: القبض على مواطن يتواصل عبر بثٍ مباشر مع فتيات بفحش القول وخدش للحياء

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يتواصل عبر بثٍ مباشرٍ مع فتيات بفُحش القول وخدشٍ للحياء؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية، وفقاً لإجراءات البحث والتحري المتخذة من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، عن القبض عليه وهو (مواطن في العقد الرابع من العمر)، وقد جرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض: القبض على مواطن يتواصل عبر بثٍ مباشر مع فتيات بفحش القول وخدش للحياء
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يتواصل عبر بثٍ مباشرٍ مع فتيات بفُحش القول وخدشٍ للحياء؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية، وفقاً لإجراءات البحث والتحري المتخذة من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، عن القبض عليه وهو (مواطن في العقد الرابع من العمر)، وقد جرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
10:54 PM

شرطة الرياض: القبض على مواطن يتواصل عبر بثٍ مباشر مع فتيات بفحش القول وخدش للحياء

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
46
28,721

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يتواصل عبر بثٍ مباشرٍ مع فتيات بفُحش القول وخدشٍ للحياء؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية، وفقاً لإجراءات البحث والتحري المتخذة من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، عن القبض عليه وهو (مواطن في العقد الرابع من العمر)، وقد جرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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