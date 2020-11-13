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وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره النيجيري

استعرضا مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، جيفري أونياما.

وتناول الوزيران خلال الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره النيجيري
سبق

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، جيفري أونياما.

وتناول الوزيران خلال الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
02:23 PM

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره النيجيري

استعرضا مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، جيفري أونياما.

وتناول الوزيران خلال الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

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