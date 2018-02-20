وزير الداخلية يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآخر تطورات الأحداث بالمنطقة

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة اليوم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إد رويس.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال: رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد بن مهنا المهنا.

فيما حضره من الجانب الأمريكي: عضو الكونجرس الأمريكي بول كوك، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل وعدد من المسؤولين.