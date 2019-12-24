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النصر يقلب الطاولة في وجه ضمك ويسقطه برباعية

تأهل لدور ربع نهائي كأس الملك

تأهل النصر لدور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد أن تجاوز عقبة مستضيفه ضمك 4/ 2.

في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الثلاثاء على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحلة في أبها.


الشوط الأول كان نصراويًّا حتى الدقيقة 33، لكن كان استحواذًا سلبيًّا، وكانت محاولات عبدالرزاق حمدالله وأحمد موسى تنتهي عند حارس ضمك خالد شراحيلي "نجم الشوط الأول".

في الدقيقة 38 ومن كرة بينية من "لويس" إلى مازن أبو شرارة، الذي بدوره سدّد كرة أرضية زاحفة من بين أقدام حارس النصر "جونز"، استقرت داخل الشباك معلنة عن هدف السبق لضمك.

حاول النصر تعديل النتيجة، لكن عرضية حمد الجيزاني عند الدقيقة 43 ضاعفت الجراح بالنسبة للأصفر، حين حولها أبو شرارة برأسية رائعة داخل الشباك كهدف ثان.


وعند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع 49، تسبب ماجد هزازي في ركلة جزاء على فريقه ضمك، لينفذها هداف النصر "حمدالله" داخل الشباك كهدف أول، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 67، خسر ضمك خدمات مهند النجعي الذي خرج بالبطاقة الحمراء.


كما عدل البديل الناجح للنصر يحيى الشهري، النتيجة لفريقه عند الدقيقة 76 من تسديدة ماكرة من رأس الصندوق الضمكاوي.

وفي الدقيقة 82 يمنح حكم اللقاء الجامبي "مكاري" ركلة جزاء للنصر، نفذها حمدالله على يمين شراحيلي كهدف ثالث، وأتبعه "حمدالله" بهدف رابع عند الدقيقة 84 (هاتريك) لينهي بذلك آمال ضمك في العودة للمباراة.

كأس الملك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يقلب الطاولة في وجه ضمك ويسقطه برباعية
سبق

تأهل النصر لدور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد أن تجاوز عقبة مستضيفه ضمك 4/ 2.

في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الثلاثاء على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحلة في أبها.


الشوط الأول كان نصراويًّا حتى الدقيقة 33، لكن كان استحواذًا سلبيًّا، وكانت محاولات عبدالرزاق حمدالله وأحمد موسى تنتهي عند حارس ضمك خالد شراحيلي "نجم الشوط الأول".

في الدقيقة 38 ومن كرة بينية من "لويس" إلى مازن أبو شرارة، الذي بدوره سدّد كرة أرضية زاحفة من بين أقدام حارس النصر "جونز"، استقرت داخل الشباك معلنة عن هدف السبق لضمك.

حاول النصر تعديل النتيجة، لكن عرضية حمد الجيزاني عند الدقيقة 43 ضاعفت الجراح بالنسبة للأصفر، حين حولها أبو شرارة برأسية رائعة داخل الشباك كهدف ثان.


وعند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع 49، تسبب ماجد هزازي في ركلة جزاء على فريقه ضمك، لينفذها هداف النصر "حمدالله" داخل الشباك كهدف أول، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 67، خسر ضمك خدمات مهند النجعي الذي خرج بالبطاقة الحمراء.


كما عدل البديل الناجح للنصر يحيى الشهري، النتيجة لفريقه عند الدقيقة 76 من تسديدة ماكرة من رأس الصندوق الضمكاوي.

وفي الدقيقة 82 يمنح حكم اللقاء الجامبي "مكاري" ركلة جزاء للنصر، نفذها حمدالله على يمين شراحيلي كهدف ثالث، وأتبعه "حمدالله" بهدف رابع عند الدقيقة 84 (هاتريك) لينهي بذلك آمال ضمك في العودة للمباراة.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
06:08 PM
اخر تعديل
24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
08:40 PM

النصر يقلب الطاولة في وجه ضمك ويسقطه برباعية

تأهل لدور ربع نهائي كأس الملك

A A A
أحمد سرور - الرياض
38
6,799

تأهل النصر لدور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد أن تجاوز عقبة مستضيفه ضمك 4/ 2.

في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الثلاثاء على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحلة في أبها.


الشوط الأول كان نصراويًّا حتى الدقيقة 33، لكن كان استحواذًا سلبيًّا، وكانت محاولات عبدالرزاق حمدالله وأحمد موسى تنتهي عند حارس ضمك خالد شراحيلي "نجم الشوط الأول".

في الدقيقة 38 ومن كرة بينية من "لويس" إلى مازن أبو شرارة، الذي بدوره سدّد كرة أرضية زاحفة من بين أقدام حارس النصر "جونز"، استقرت داخل الشباك معلنة عن هدف السبق لضمك.

حاول النصر تعديل النتيجة، لكن عرضية حمد الجيزاني عند الدقيقة 43 ضاعفت الجراح بالنسبة للأصفر، حين حولها أبو شرارة برأسية رائعة داخل الشباك كهدف ثان.


وعند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع 49، تسبب ماجد هزازي في ركلة جزاء على فريقه ضمك، لينفذها هداف النصر "حمدالله" داخل الشباك كهدف أول، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 67، خسر ضمك خدمات مهند النجعي الذي خرج بالبطاقة الحمراء.


كما عدل البديل الناجح للنصر يحيى الشهري، النتيجة لفريقه عند الدقيقة 76 من تسديدة ماكرة من رأس الصندوق الضمكاوي.

وفي الدقيقة 82 يمنح حكم اللقاء الجامبي "مكاري" ركلة جزاء للنصر، نفذها حمدالله على يمين شراحيلي كهدف ثالث، وأتبعه "حمدالله" بهدف رابع عند الدقيقة 84 (هاتريك) لينهي بذلك آمال ضمك في العودة للمباراة.

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