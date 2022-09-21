النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إطلاق جائزة جامعة محمد بن فهد للعمل المتميز في اليوم الوطني

قيمتها مليون ريال شاملة 6 فروع.. وتهدف لتشجيع الموهوبين

أعلنت جامعة الأمير محمد بن فهد فتح باب التقديم للتنافس على جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل مميز باليوم الوطني، في نسختها الثانية.

وتهدف الجائزة إلى ترسيخ مبادئ المنافسة في اليوم الوطني، والمشاركة الإيجابية مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب، وتشجيع الموهوبين المتميزين في الأعمال المقدمة في اليوم الوطني، وترسيخ أهمية الإنجازات الوطنية وتعزيز حضورها محليًّا وعالميًّا.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور جامعة الأمير محمد بن فهد في خدمة المجتمع، ومشاركة منها في مناسبات الوطن، وتفاعلاً مع المواطنين بالمشاركة في فعاليات اليوم الوطني، وكون هذا الاحتفال بهذا اليوم وإظهار منجزات المملكة للعالم أجمع؛ هو من مسؤوليات المجتمع بكل مؤسساته.

وتقدر قيمة الجائزة بمليون ريال سعودي موزعة على ستة فروع هي: "جائزة أفضل فيلم قصير عن اليوم الوطني، جائزة أفضل عمل مجتمعي، جائزة أفضل مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، جائزة أفضل عمل إعلامي، جائزة أفضل عمل فني، جائزة أفضل عمل أدبي".

ويمكن المشاركة عبر موقع الجائزة: http://award.pmu.edu.sa/

وقال مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري: إطلاق الجائزة يأتي امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من الجائزة، كما يأتي انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع، ومشاركة منها عبر إمكاناتها في فعاليات اليوم الوطني، والذي يعد من أهم المناسبات التي يحتفل بها الوطن، وهي مناسبة عزيزة على الجميع؛ إذ توضح ما قام به المؤسس طيب الله ثراه في بناء هذا الوطن.

وأضاف: الجائزة على مستوى المملكة والمؤسسات السعودية والمبتعثين من خارجها، وستُسهم مع جهود المؤسسات الأخرى في إثراء المحتوى المتصل باليوم الوطني.

وأردف: ستُسهم الجائزة في إضفاء البعد النوعي على مشاركات الأفراد في هذا اليوم من خلال المعايير التي سيعلن عنها وأدوات التقييم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إطلاق جائزة جامعة محمد بن فهد للعمل المتميز في اليوم الوطني
سبق

أعلنت جامعة الأمير محمد بن فهد فتح باب التقديم للتنافس على جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل مميز باليوم الوطني، في نسختها الثانية.

وتهدف الجائزة إلى ترسيخ مبادئ المنافسة في اليوم الوطني، والمشاركة الإيجابية مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب، وتشجيع الموهوبين المتميزين في الأعمال المقدمة في اليوم الوطني، وترسيخ أهمية الإنجازات الوطنية وتعزيز حضورها محليًّا وعالميًّا.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور جامعة الأمير محمد بن فهد في خدمة المجتمع، ومشاركة منها في مناسبات الوطن، وتفاعلاً مع المواطنين بالمشاركة في فعاليات اليوم الوطني، وكون هذا الاحتفال بهذا اليوم وإظهار منجزات المملكة للعالم أجمع؛ هو من مسؤوليات المجتمع بكل مؤسساته.

وتقدر قيمة الجائزة بمليون ريال سعودي موزعة على ستة فروع هي: "جائزة أفضل فيلم قصير عن اليوم الوطني، جائزة أفضل عمل مجتمعي، جائزة أفضل مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، جائزة أفضل عمل إعلامي، جائزة أفضل عمل فني، جائزة أفضل عمل أدبي".

ويمكن المشاركة عبر موقع الجائزة: http://award.pmu.edu.sa/

وقال مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري: إطلاق الجائزة يأتي امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من الجائزة، كما يأتي انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع، ومشاركة منها عبر إمكاناتها في فعاليات اليوم الوطني، والذي يعد من أهم المناسبات التي يحتفل بها الوطن، وهي مناسبة عزيزة على الجميع؛ إذ توضح ما قام به المؤسس طيب الله ثراه في بناء هذا الوطن.

وأضاف: الجائزة على مستوى المملكة والمؤسسات السعودية والمبتعثين من خارجها، وستُسهم مع جهود المؤسسات الأخرى في إثراء المحتوى المتصل باليوم الوطني.

وأردف: ستُسهم الجائزة في إضفاء البعد النوعي على مشاركات الأفراد في هذا اليوم من خلال المعايير التي سيعلن عنها وأدوات التقييم.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
01:40 PM

إطلاق جائزة جامعة محمد بن فهد للعمل المتميز في اليوم الوطني

قيمتها مليون ريال شاملة 6 فروع.. وتهدف لتشجيع الموهوبين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
341

أعلنت جامعة الأمير محمد بن فهد فتح باب التقديم للتنافس على جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل مميز باليوم الوطني، في نسختها الثانية.

وتهدف الجائزة إلى ترسيخ مبادئ المنافسة في اليوم الوطني، والمشاركة الإيجابية مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب، وتشجيع الموهوبين المتميزين في الأعمال المقدمة في اليوم الوطني، وترسيخ أهمية الإنجازات الوطنية وتعزيز حضورها محليًّا وعالميًّا.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور جامعة الأمير محمد بن فهد في خدمة المجتمع، ومشاركة منها في مناسبات الوطن، وتفاعلاً مع المواطنين بالمشاركة في فعاليات اليوم الوطني، وكون هذا الاحتفال بهذا اليوم وإظهار منجزات المملكة للعالم أجمع؛ هو من مسؤوليات المجتمع بكل مؤسساته.

وتقدر قيمة الجائزة بمليون ريال سعودي موزعة على ستة فروع هي: "جائزة أفضل فيلم قصير عن اليوم الوطني، جائزة أفضل عمل مجتمعي، جائزة أفضل مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، جائزة أفضل عمل إعلامي، جائزة أفضل عمل فني، جائزة أفضل عمل أدبي".

ويمكن المشاركة عبر موقع الجائزة: http://award.pmu.edu.sa/

وقال مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري: إطلاق الجائزة يأتي امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من الجائزة، كما يأتي انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع، ومشاركة منها عبر إمكاناتها في فعاليات اليوم الوطني، والذي يعد من أهم المناسبات التي يحتفل بها الوطن، وهي مناسبة عزيزة على الجميع؛ إذ توضح ما قام به المؤسس طيب الله ثراه في بناء هذا الوطن.

وأضاف: الجائزة على مستوى المملكة والمؤسسات السعودية والمبتعثين من خارجها، وستُسهم مع جهود المؤسسات الأخرى في إثراء المحتوى المتصل باليوم الوطني.

وأردف: ستُسهم الجائزة في إضفاء البعد النوعي على مشاركات الأفراد في هذا اليوم من خلال المعايير التي سيعلن عنها وأدوات التقييم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,829
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,008
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,977
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,551

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة