خطاب شكر من مدير مساجد القنفذة إلى رئيس المكتب التعاوني "هدي"

تقديرًا لجهوده في تفعيل البرامج الدعوية في جوامع ومساجد المحافظة

وجّه مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة، محمد بن إبراهيم الشيخي، خطابَ شكر وتقدير لرئيس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القنفذة "هدي"، وأعضاء مجلس إدارة المكتب ومنسوبيه؛ تقديرًا لجهود المكتب في تفعيل البرامج الدعوية في جوامع ومساجد المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها، التي تقع تحت إشراف المكتب.

وثمّن خطابُ الشكر، الحرصَ على اختيار العناوين الهادفة في ترسيخ العقيدة على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، ولزوم الجماعة، والسمع والطاعة، وعدم التفرق، والتحذير من الجماعات الإرهابية ومن جماعة الإخوان وغيرهم من الفِرَق المنحرفة، وبيان خطرها على المجتمع وعلى الأمة الإسلامية، وغيرها من الأنشطة المتنوعة.

وأعرب مجلس إدارة المكتب التعاوني ومنسوبوه عن شكرهم وتقديرهم لمدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة على هذه البادرة التي تساهم في تحفيز المكاتب التعاونية والقائمين عليها للارتقاء بالعمل الدعوي.

وأبدوا تقديرهم لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ الدكتور سالم بن حاج الخامري، ومساعد مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ الدكتور عبدالله الجويبري، ومدير إدارة الدعوة والإرشاد مدير إدارة التوعية العلمية والفكرية بفرع الوزارة الشيخ أسامة الصيقل، الذين كان لهم الدور الأكبر في تفعيل البرامج التي تقدّمها المكاتب بمنطقة مكة المكرمة، من خلال إشرافهم وتوجيهاتهم.

جدير بالذكر أن المكتب التعاوني بالقنفذة، يقدّم برامج متنوعة ومكثفة ويعد من المكاتب النشطة بالمنطقة.