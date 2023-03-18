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وزارة الطاقة توجّه "أرامكو" بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12.3

وجّهت وزارة الطاقة، شركة أرامكو السعودية، بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى (12.3) اثني عشر مليوناً وثلاثمائة ألف برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة.

وزارة الطاقة أرامكو السعودية إمدادات الزيت الخام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الطاقة توجّه "أرامكو" بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12.3
سبق

وجّهت وزارة الطاقة، شركة أرامكو السعودية، بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى (12.3) اثني عشر مليوناً وثلاثمائة ألف برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
03:26 PM

وزارة الطاقة توجّه "أرامكو" بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12.3

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّهت وزارة الطاقة، شركة أرامكو السعودية، بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى (12.3) اثني عشر مليوناً وثلاثمائة ألف برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة.

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