وجّهت وزارة الطاقة، شركة أرامكو السعودية، بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى (12.3) اثني عشر مليوناً وثلاثمائة ألف برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة.
وزارة الطاقة توجّه "أرامكو" بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12.3
وجّهت وزارة الطاقة، شركة أرامكو السعودية، بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى (12.3) اثني عشر مليوناً وثلاثمائة ألف برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة.وزارة الطاقة أرامكو السعودية إمدادات الزيت الخام
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وزارة الطاقة توجّه "أرامكو" بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12.3صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-18
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
03:26 PM
وزارة الطاقة توجّه "أرامكو" بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12.3
وجّهت وزارة الطاقة، شركة أرامكو السعودية، بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى (12.3) اثني عشر مليوناً وثلاثمائة ألف برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة.
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