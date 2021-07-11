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شاهد.. صورة باسمة للملك سلمان والسلطان هيثم وولي العهد تجتذب رواد "تويتر"

وصفها أحدهم بأنها جمعت بين الهيبة والفخامة والعفوية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على نطاق واسع، اليوم (الأحد)، صورة تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسلطان عمان هيثم بن طارق، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد ارتسمت على وجوههم ابتسامة غامرة تعبيرًا عن فرحتهم بلقائهم الأخوي وصدق المودة الذي يجمعهم؛ وذلك قبيل انعقاد القمة بين الملك سلمان والسلطان هيثم بن طارق في قصر نيوم، عقب استعراض مراسم الاستقبال الرسمية لضيف المملكة الكبير.

وتفاعلًا مع الصورة التي حازت على مئات الإعجابات وإعادة التغريد؛ خاطب المواطن علي عطية السلطان هيثم قائلًا: "أهلًا وسهلًا بسلطان عمان، شرفت ونورت بلاد سلمان". فيما أعرب مواطن يسمي حسابه "عمر"، عن رغبته في اتخاذ الصورة خلفية لحسابه، بينما وصفها المواطن عادل المعمري بأنها "صورة تشرح القلب ومكانها القمم".

ولفت مغرد يسمي حسابه "لافندر" إلى أن "الابتسامات زادت الصورة جمالًا وتوازنًا بين الهيبة والفخامة والعفوية". وفي الوقت الذي توجه المواطن عمر المثيبي إلى الله بالدعاء أن يديم هذه الابتسامة ويوفق القادة الثلاثة لكل خير، عبّر مغرد يسمي حسابه "اتحادي ليفربولي" عن وحدة الشعبين السعودي والعماني، بالقول: "السعودي عماني والعماني سعودي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. صورة باسمة للملك سلمان والسلطان هيثم وولي العهد تجتذب رواد "تويتر"
سبق

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على نطاق واسع، اليوم (الأحد)، صورة تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسلطان عمان هيثم بن طارق، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد ارتسمت على وجوههم ابتسامة غامرة تعبيرًا عن فرحتهم بلقائهم الأخوي وصدق المودة الذي يجمعهم؛ وذلك قبيل انعقاد القمة بين الملك سلمان والسلطان هيثم بن طارق في قصر نيوم، عقب استعراض مراسم الاستقبال الرسمية لضيف المملكة الكبير.

وتفاعلًا مع الصورة التي حازت على مئات الإعجابات وإعادة التغريد؛ خاطب المواطن علي عطية السلطان هيثم قائلًا: "أهلًا وسهلًا بسلطان عمان، شرفت ونورت بلاد سلمان". فيما أعرب مواطن يسمي حسابه "عمر"، عن رغبته في اتخاذ الصورة خلفية لحسابه، بينما وصفها المواطن عادل المعمري بأنها "صورة تشرح القلب ومكانها القمم".

ولفت مغرد يسمي حسابه "لافندر" إلى أن "الابتسامات زادت الصورة جمالًا وتوازنًا بين الهيبة والفخامة والعفوية". وفي الوقت الذي توجه المواطن عمر المثيبي إلى الله بالدعاء أن يديم هذه الابتسامة ويوفق القادة الثلاثة لكل خير، عبّر مغرد يسمي حسابه "اتحادي ليفربولي" عن وحدة الشعبين السعودي والعماني، بالقول: "السعودي عماني والعماني سعودي".

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
05:04 PM
اخر تعديل
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
05:59 PM

شاهد.. صورة باسمة للملك سلمان والسلطان هيثم وولي العهد تجتذب رواد "تويتر"

وصفها أحدهم بأنها جمعت بين الهيبة والفخامة والعفوية

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محمد صبح - الرياض
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4,583

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على نطاق واسع، اليوم (الأحد)، صورة تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسلطان عمان هيثم بن طارق، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد ارتسمت على وجوههم ابتسامة غامرة تعبيرًا عن فرحتهم بلقائهم الأخوي وصدق المودة الذي يجمعهم؛ وذلك قبيل انعقاد القمة بين الملك سلمان والسلطان هيثم بن طارق في قصر نيوم، عقب استعراض مراسم الاستقبال الرسمية لضيف المملكة الكبير.

وتفاعلًا مع الصورة التي حازت على مئات الإعجابات وإعادة التغريد؛ خاطب المواطن علي عطية السلطان هيثم قائلًا: "أهلًا وسهلًا بسلطان عمان، شرفت ونورت بلاد سلمان". فيما أعرب مواطن يسمي حسابه "عمر"، عن رغبته في اتخاذ الصورة خلفية لحسابه، بينما وصفها المواطن عادل المعمري بأنها "صورة تشرح القلب ومكانها القمم".

ولفت مغرد يسمي حسابه "لافندر" إلى أن "الابتسامات زادت الصورة جمالًا وتوازنًا بين الهيبة والفخامة والعفوية". وفي الوقت الذي توجه المواطن عمر المثيبي إلى الله بالدعاء أن يديم هذه الابتسامة ويوفق القادة الثلاثة لكل خير، عبّر مغرد يسمي حسابه "اتحادي ليفربولي" عن وحدة الشعبين السعودي والعماني، بالقول: "السعودي عماني والعماني سعودي".

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