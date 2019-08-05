بدءاً من فجر غدٍ.. منع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة

تنفيذاً للخطة المرورية لتنظيم تنقل حجاج بيت الله الحرام

يدخل قرار منع دخول المركبات الصغيرة غير المصرح لها للمشاعر المقدسة (عرفة، مزدلفة، منى)، حيّز التنفيذ بدءاً من فجر غد الثلاثاء، الخامس من شهر ذي الحجة.

واستكملت اللجنة الأمنية بالحج، استعداداتها لمنع المركبات الصغيرة غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة، تنفيذاً للخطة المرورية، وتمهيداً لاستقبال حافلات الحجاج المصرح لها بالدخول فقط.

وتشير التفاصيل إلى أنه سيتم سحب المركبات غير المصرح لها الموجودة داخل المشاعر المقدسة، تمهيداً لجعل المشاعر خالية من أي عائق، قد يتسبب في مضايقة الحجاج.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، قد قالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قبل أيام: إن "‏الأمن العام قرر منع المركبات المخالفة من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ابتداء من 5 ذي الحجة".