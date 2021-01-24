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"إعمار اليمن" يوقّع عقد مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد

بهدف إصلاح الأضرار والانهيارات الجزئية فيه ورفع كفاءة السلامة المرورية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عقد مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد بطول 8.7 كم؛ حيث يعدّ شرياناً رئيساً بين محافظة تعز والمحافظات الأخرى؛ للحدّ من مخاطر الطريق وإنهاء المعاناة اليومية لعابريه، وامتداداً لدعم البرنامج للأشقاء اليمنيين في مختلف القطاعات.

ويهدف مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد إلى إصلاح الأضرار والانهيارات الجزئية فيه؛ لرفع كفاءة السلامة المرورية، والحد من الحوادث على الطريق، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع، وتحقيق التنقل الأمن لعابريه.

ويوفر المشروع 210 فرصة عمل، كما يخدم الطريق عدة قطاعات مختلفة منها الاقتصادية والخدمية والتعليمية، ويأتي هذا المشروع المهم في ظل المعاناة اليومية لسالكي الطريق؛ جراء الانهيارات الجانبية للطريق، وضعف تصريف مياه الأمطار فيه، وكذلك زوال طبقات الأسفلت وتردّيها.

ويفتقر طريق عقبة هيجة العبد -الذي يبلغ ارتفاعه 3 آلاف متر مربع عن سطح البحر- إلى عناصر السلامة المرورية، مثل الحواجز الخرسانية؛ لحماية المركبات، وانهيار أجزاء من طبقات الرصف للطريق، ووجود انهيارات صخرية، والحاجة لإعادة تأهيل قنوات تصريف المياه؛ لمنع اختراق المياه لطبقات الرصف للطريق، والذي يؤدي لانهياره وإضافة عوامل السلامة الأخرى من علامات إرشادية وتحذيرية.

ومما يجدر ذكره أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم 204 مشروعات ومبادرات تنموية تنفذ في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إعمار اليمن" يوقّع عقد مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد
سبق

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عقد مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد بطول 8.7 كم؛ حيث يعدّ شرياناً رئيساً بين محافظة تعز والمحافظات الأخرى؛ للحدّ من مخاطر الطريق وإنهاء المعاناة اليومية لعابريه، وامتداداً لدعم البرنامج للأشقاء اليمنيين في مختلف القطاعات.

ويهدف مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد إلى إصلاح الأضرار والانهيارات الجزئية فيه؛ لرفع كفاءة السلامة المرورية، والحد من الحوادث على الطريق، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع، وتحقيق التنقل الأمن لعابريه.

ويوفر المشروع 210 فرصة عمل، كما يخدم الطريق عدة قطاعات مختلفة منها الاقتصادية والخدمية والتعليمية، ويأتي هذا المشروع المهم في ظل المعاناة اليومية لسالكي الطريق؛ جراء الانهيارات الجانبية للطريق، وضعف تصريف مياه الأمطار فيه، وكذلك زوال طبقات الأسفلت وتردّيها.

ويفتقر طريق عقبة هيجة العبد -الذي يبلغ ارتفاعه 3 آلاف متر مربع عن سطح البحر- إلى عناصر السلامة المرورية، مثل الحواجز الخرسانية؛ لحماية المركبات، وانهيار أجزاء من طبقات الرصف للطريق، ووجود انهيارات صخرية، والحاجة لإعادة تأهيل قنوات تصريف المياه؛ لمنع اختراق المياه لطبقات الرصف للطريق، والذي يؤدي لانهياره وإضافة عوامل السلامة الأخرى من علامات إرشادية وتحذيرية.

ومما يجدر ذكره أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم 204 مشروعات ومبادرات تنموية تنفذ في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
05:34 PM

"إعمار اليمن" يوقّع عقد مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد

بهدف إصلاح الأضرار والانهيارات الجزئية فيه ورفع كفاءة السلامة المرورية

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خلف الدوسري - الرياض
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وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عقد مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد بطول 8.7 كم؛ حيث يعدّ شرياناً رئيساً بين محافظة تعز والمحافظات الأخرى؛ للحدّ من مخاطر الطريق وإنهاء المعاناة اليومية لعابريه، وامتداداً لدعم البرنامج للأشقاء اليمنيين في مختلف القطاعات.

ويهدف مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد إلى إصلاح الأضرار والانهيارات الجزئية فيه؛ لرفع كفاءة السلامة المرورية، والحد من الحوادث على الطريق، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع، وتحقيق التنقل الأمن لعابريه.

ويوفر المشروع 210 فرصة عمل، كما يخدم الطريق عدة قطاعات مختلفة منها الاقتصادية والخدمية والتعليمية، ويأتي هذا المشروع المهم في ظل المعاناة اليومية لسالكي الطريق؛ جراء الانهيارات الجانبية للطريق، وضعف تصريف مياه الأمطار فيه، وكذلك زوال طبقات الأسفلت وتردّيها.

ويفتقر طريق عقبة هيجة العبد -الذي يبلغ ارتفاعه 3 آلاف متر مربع عن سطح البحر- إلى عناصر السلامة المرورية، مثل الحواجز الخرسانية؛ لحماية المركبات، وانهيار أجزاء من طبقات الرصف للطريق، ووجود انهيارات صخرية، والحاجة لإعادة تأهيل قنوات تصريف المياه؛ لمنع اختراق المياه لطبقات الرصف للطريق، والذي يؤدي لانهياره وإضافة عوامل السلامة الأخرى من علامات إرشادية وتحذيرية.

ومما يجدر ذكره أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم 204 مشروعات ومبادرات تنموية تنفذ في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

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