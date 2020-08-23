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حرس الحدود يحبط تهريب طن من مادة الحشيش و400 ألف قرص امفيتامين

تمت إحالة الكميات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية

تمكن رجال حرس الحدود في المنطقة الشرقية من إحباط محاولة تهريب (388732) ثلاثمائة وثمانية وثمانين ألفًا وسبعمائة واثنين وثلاثين قرص امفيتامين المخدر، و (1125) ، ألف ومائة وخمسة وعشرين كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدرة، في سواحل الخفجي بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة.


وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه تم ضبط المواد المخدرة وإحالتها إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود، أو تجاوزها بطريقة غير نظامية، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.

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حرس الحدود يحبط تهريب طن من مادة الحشيش و400 ألف قرص امفيتامين
سبق

تمكن رجال حرس الحدود في المنطقة الشرقية من إحباط محاولة تهريب (388732) ثلاثمائة وثمانية وثمانين ألفًا وسبعمائة واثنين وثلاثين قرص امفيتامين المخدر، و (1125) ، ألف ومائة وخمسة وعشرين كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدرة، في سواحل الخفجي بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة.


وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه تم ضبط المواد المخدرة وإحالتها إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود، أو تجاوزها بطريقة غير نظامية، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
09:09 PM

حرس الحدود يحبط تهريب طن من مادة الحشيش و400 ألف قرص امفيتامين

تمت إحالة الكميات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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تمكن رجال حرس الحدود في المنطقة الشرقية من إحباط محاولة تهريب (388732) ثلاثمائة وثمانية وثمانين ألفًا وسبعمائة واثنين وثلاثين قرص امفيتامين المخدر، و (1125) ، ألف ومائة وخمسة وعشرين كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدرة، في سواحل الخفجي بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة.


وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه تم ضبط المواد المخدرة وإحالتها إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود، أو تجاوزها بطريقة غير نظامية، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.

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