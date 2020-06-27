"الجمارك": إعادة أي شحنة لا تحمل شهادة مطابقة إرسالية

بدءًا من مطلع شهر يوليو المقبل

أكدت الهيئة العامة للجمارك أنه سيتم إعادة تصدير أي شحنة لا تحمل شهادة مطابقة إرسالية بدءًا من مطلع شهر يوليو المقبل.

وقالت الهيئة إن عملية الربط بين منصتَي "سابر" و"فسح" تسهم في تعزيز فرصة تقدُّم السعودية في مؤشر التجارة عبر الحدود، من خلال تقليص زمن وتكلفة الاستيراد، وتسريع إجراءات الفسح وأتمتتها لرفع مستوى سلامة المنتجات الآمنة بالسوق السعودية، ودعم الصناعة الوطنية، وتشجيع المنتج المحلي.