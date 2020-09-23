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شاهد.. تويتر يحتفل بـ90 عاماً من تراث المملكة بمناسبة اليوم الوطني

27 مليون مرة تم استخدام الرمز التعبيري للعلم السعودي منذ سبتمبر

يُعد اليوم الوطني السعودي من أبرز المناسبات في المملكة الذي لطالما ارتبط بالاحتفالات الثقافية والتراثية التي تركز على الإنجازات التي حققتها المملكة.

ويلجأ الأشخاص إلى "تويتر" للاحتفال بهذا الحدث السنوي، والتعبير عن حماستهم، إذ قد تم تغريد الرمز التعبيري للعلم السعودي 27 مليون مرة في جميع أنحاء العالم منذ سبتمبر الماضي.

وعلى ضوء الاحتفال بالعيد التسعين للمملكة، ومع اختلاف طريقة احتفال الناس في ظل الظروف الحالية، أطلق "تويتر" اختباراً سريعاً مدته 90 دقيقة عبر حسابه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا @TwitterMENA حول معلومات متنوعة عن المملكة ابتداء من لحظات التاريخية أو أطعمة شعبية، أو في أماكن مميزة غير معروفة وصولاً إلى الرياضة.

وتعاون "تويتر" مع مجموعة من الخبراء السعوديين الذين يعملون في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك السفر والطعام والتاريخ والثقافة والترفيه والتعليم والرياضة. ودعم الخبراء الحملة من خلال مشاركة بعض التلميحات والأفكار حول الموضوعات المطروحة.

في غضون ذلك أطلق "تويتر" صفحة مخصصة للحدث باللغتين العربية والإنجليزية، من أجل تزويد الأشخاص بأبرز المستجدات المتعلقة بالأنشطة في الوقت الفعلي. وتتضمن الأنشطة مقاطع الفيديو واللحظات (مجموعة من التغريدات). أما صفحة الحدث، فيمكن الوصول إليها من خلال قسم "استكشاف" أو في أعلى الخطوط الزمنية للأشخاص الذين يتفاعلون مع المحتوى المتعلق بـ # اليوم_الوطني_السعودي عبر تويتر. أما الوسيلة الأخرى لإيجاد الصفحة، فتكمن في كتابة "اليوم الوطني السعودي" أو "Saudi National Day" في محرّك بحث "تويتر".

اليوم الوطني السعودي تويتر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. تويتر يحتفل بـ90 عاماً من تراث المملكة بمناسبة اليوم الوطني
سبق

يُعد اليوم الوطني السعودي من أبرز المناسبات في المملكة الذي لطالما ارتبط بالاحتفالات الثقافية والتراثية التي تركز على الإنجازات التي حققتها المملكة.

ويلجأ الأشخاص إلى "تويتر" للاحتفال بهذا الحدث السنوي، والتعبير عن حماستهم، إذ قد تم تغريد الرمز التعبيري للعلم السعودي 27 مليون مرة في جميع أنحاء العالم منذ سبتمبر الماضي.

وعلى ضوء الاحتفال بالعيد التسعين للمملكة، ومع اختلاف طريقة احتفال الناس في ظل الظروف الحالية، أطلق "تويتر" اختباراً سريعاً مدته 90 دقيقة عبر حسابه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا @TwitterMENA حول معلومات متنوعة عن المملكة ابتداء من لحظات التاريخية أو أطعمة شعبية، أو في أماكن مميزة غير معروفة وصولاً إلى الرياضة.

وتعاون "تويتر" مع مجموعة من الخبراء السعوديين الذين يعملون في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك السفر والطعام والتاريخ والثقافة والترفيه والتعليم والرياضة. ودعم الخبراء الحملة من خلال مشاركة بعض التلميحات والأفكار حول الموضوعات المطروحة.

في غضون ذلك أطلق "تويتر" صفحة مخصصة للحدث باللغتين العربية والإنجليزية، من أجل تزويد الأشخاص بأبرز المستجدات المتعلقة بالأنشطة في الوقت الفعلي. وتتضمن الأنشطة مقاطع الفيديو واللحظات (مجموعة من التغريدات). أما صفحة الحدث، فيمكن الوصول إليها من خلال قسم "استكشاف" أو في أعلى الخطوط الزمنية للأشخاص الذين يتفاعلون مع المحتوى المتعلق بـ # اليوم_الوطني_السعودي عبر تويتر. أما الوسيلة الأخرى لإيجاد الصفحة، فتكمن في كتابة "اليوم الوطني السعودي" أو "Saudi National Day" في محرّك بحث "تويتر".

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
07:02 PM

شاهد.. تويتر يحتفل بـ90 عاماً من تراث المملكة بمناسبة اليوم الوطني

27 مليون مرة تم استخدام الرمز التعبيري للعلم السعودي منذ سبتمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يُعد اليوم الوطني السعودي من أبرز المناسبات في المملكة الذي لطالما ارتبط بالاحتفالات الثقافية والتراثية التي تركز على الإنجازات التي حققتها المملكة.

ويلجأ الأشخاص إلى "تويتر" للاحتفال بهذا الحدث السنوي، والتعبير عن حماستهم، إذ قد تم تغريد الرمز التعبيري للعلم السعودي 27 مليون مرة في جميع أنحاء العالم منذ سبتمبر الماضي.

وعلى ضوء الاحتفال بالعيد التسعين للمملكة، ومع اختلاف طريقة احتفال الناس في ظل الظروف الحالية، أطلق "تويتر" اختباراً سريعاً مدته 90 دقيقة عبر حسابه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا @TwitterMENA حول معلومات متنوعة عن المملكة ابتداء من لحظات التاريخية أو أطعمة شعبية، أو في أماكن مميزة غير معروفة وصولاً إلى الرياضة.

وتعاون "تويتر" مع مجموعة من الخبراء السعوديين الذين يعملون في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك السفر والطعام والتاريخ والثقافة والترفيه والتعليم والرياضة. ودعم الخبراء الحملة من خلال مشاركة بعض التلميحات والأفكار حول الموضوعات المطروحة.

في غضون ذلك أطلق "تويتر" صفحة مخصصة للحدث باللغتين العربية والإنجليزية، من أجل تزويد الأشخاص بأبرز المستجدات المتعلقة بالأنشطة في الوقت الفعلي. وتتضمن الأنشطة مقاطع الفيديو واللحظات (مجموعة من التغريدات). أما صفحة الحدث، فيمكن الوصول إليها من خلال قسم "استكشاف" أو في أعلى الخطوط الزمنية للأشخاص الذين يتفاعلون مع المحتوى المتعلق بـ # اليوم_الوطني_السعودي عبر تويتر. أما الوسيلة الأخرى لإيجاد الصفحة، فتكمن في كتابة "اليوم الوطني السعودي" أو "Saudi National Day" في محرّك بحث "تويتر".

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