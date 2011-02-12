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الاتفاق يكثف تحضيراته للطائي بتدريب تكتيكي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، اليوم الجمعة، على ملعب رديف النادي، بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

يأتي ذلك استعدادًا لمواجهة الطائي يوم السبت في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.


وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية من خلال السرعات التنافسية والقفز على الحواجز، ثم أدى الفريق تدريب الاستحواذ على الكرة من خلال 3 مجموعات، بعد ذلك أدى الفريق الجانب التكتيكي، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

الاتفاق الطائي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يكثف تحضيراته للطائي بتدريب تكتيكي
سبق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، اليوم الجمعة، على ملعب رديف النادي، بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

يأتي ذلك استعدادًا لمواجهة الطائي يوم السبت في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.


وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية من خلال السرعات التنافسية والقفز على الحواجز، ثم أدى الفريق تدريب الاستحواذ على الكرة من خلال 3 مجموعات، بعد ذلك أدى الفريق الجانب التكتيكي، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
08:31 PM
اخر تعديل
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
03:00 AM

الاتفاق يكثف تحضيراته للطائي بتدريب تكتيكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، اليوم الجمعة، على ملعب رديف النادي، بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

يأتي ذلك استعدادًا لمواجهة الطائي يوم السبت في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.


وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية من خلال السرعات التنافسية والقفز على الحواجز، ثم أدى الفريق تدريب الاستحواذ على الكرة من خلال 3 مجموعات، بعد ذلك أدى الفريق الجانب التكتيكي، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

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